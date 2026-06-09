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    Pharma-Hammer

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    GSKs 9-Milliarden-Wette: Dieser Krebsdeal könnte alles ändern

    Laut der Financial Times will GSK Nuvalent für mehr als 9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Dieser mögliche Mega-Deal zeigt, wie groß der Druck auf die Pipeline tatsächlich ist.

    Pharma-Hammer - GSKs 9-Milliarden-Wette: Dieser Krebsdeal könnte alles ändern
    Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

    Der britische Pharmakonzern GSK verhandelt laut der Financial Times über die Übernahme von Nuvalent für mehr als neun Milliarden US-Dollar. Der Deal kann jedoch noch platzen. Wenn er jedoch zustande kommt, wäre es GSKs größte Akquisition seit mehr als zehn Jahren und ein Signal an den Markt: Der neue CEO Luke Miels will sich nicht länger mit den Sorgen um die Pipeline abfinden, sondern das Problem aktiv angehen.

    Nuvalent könnte mit 9 bis 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Das entspräche einem Aufschlag von rund 29 bis 43 Prozent auf den Börsenwert vom Montagsschluss. Für GSK wäre es somit nicht nur ein Kauf, sondern eine teure Wette auf Krebsmedikamente.

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    Im Mittelpunkt stehen Neladalkib und Zidesamtinib. Beide Wirkstoffe zielen auf bestimmte Formen von Lungenkrebs ab und werden derzeit von der US-Arzneimittelbehörde FDA geprüft. Analysten von CGS International trauen den Mitteln im Geschäftsjahr 2029 gemeinsame Jahresumsätze von 823 Millionen US-Dollar zu, sofern sie zugelassen werden.

    Genau hier liegt die Chance – und das Risiko. GSK braucht neue Wachstumstreiber, Nuvalent hat die Hoffnungsträger. Doch mehr als 9 Milliarden US-Dollar für Medikamente vor der endgültigen Zulassung sind eine Ansage.

    Für Miels wäre ein Abschluss ein Paukenschlag. Seit seine Berufung im September angekündigt wurde, hat die GSK-Aktie rund 29 Prozent zugelegt. Ein Nuvalent-Deal könnte die Neuaufstellung beschleunigen – oder zur ersten großen Belastungsprobe werden.

    Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die Branche ist auf der Jagd nach Biotech-Übernahmekandidaten, da Patente auslaufen und die Pharmariesen ihre Pipelines füllen müssen. Laut PitchBook summieren sich die Biotech-Deals im Jahr 2026 bereits auf 106 Milliarden US-Dollar bei 201 Transaktionen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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