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    SoftwareOne 2030: KI-Revolution treibt Wachstum in Cloud & Software

    SoftwareOne schärft seinen Kurs bis 2030: neue Finanzziele, KI-getriebenes Wachstum und die fast abgeschlossene Crayon-Integration sollen die Marktposition weiter stärken.

    SoftwareOne 2030: KI-Revolution treibt Wachstum in Cloud & Software
    Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance
    • SoftwareOne setzt für 2030 neue Finanzziele, darunter ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, eine EBITDA-Marge von über 28% und eine Free-Cashflow-Konversionsrate von über 60%
    • Die Integration von Crayon befindet sich in der letzten Phase und stärkt die Position des Unternehmens, um die Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz zu nutzen
    • KI wirkt als struktureller Beschleuniger in allen Geschäftsbereichen, erhöht die Nachfrage nach neuen Dienstleistungen und treibt Cloud-Nutzung sowie Lizenz-Upgrades voran
    • Das Geschäftsmodell basiert auf einem Wertversprechen, das durch Technologiewellen wie Cloud, SaaS und KI gestärkt wird, mit einer globalen Plattform in über 70 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitenden
    • Die finanziellen Ambitionen umfassen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, eine EBITDA-Marge von über 28% und eine Dividendenquote von 30-50% des Reingewinns
    • Der Capital Markets Day findet am 9. Juni 2026 statt, mit einem Live-Webcast und einem hybriden Event in Zürich, bei dem Investoren und Analysten teilnehmen können

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SoftwareONE Holding ist am 26.08.2026.


    SoftwareONE Holding

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    ISIN:CH0496451508WKN:A2PTSZ
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