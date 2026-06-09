SoftwareOne 2030: KI-Revolution treibt Wachstum in Cloud & Software
SoftwareOne schärft seinen Kurs bis 2030: neue Finanzziele, KI-getriebenes Wachstum und die fast abgeschlossene Crayon-Integration sollen die Marktposition weiter stärken.
Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance
- SoftwareOne setzt für 2030 neue Finanzziele, darunter ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, eine EBITDA-Marge von über 28% und eine Free-Cashflow-Konversionsrate von über 60%
- Die Integration von Crayon befindet sich in der letzten Phase und stärkt die Position des Unternehmens, um die Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz zu nutzen
- KI wirkt als struktureller Beschleuniger in allen Geschäftsbereichen, erhöht die Nachfrage nach neuen Dienstleistungen und treibt Cloud-Nutzung sowie Lizenz-Upgrades voran
- Das Geschäftsmodell basiert auf einem Wertversprechen, das durch Technologiewellen wie Cloud, SaaS und KI gestärkt wird, mit einer globalen Plattform in über 70 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitenden
- Die finanziellen Ambitionen umfassen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, eine EBITDA-Marge von über 28% und eine Dividendenquote von 30-50% des Reingewinns
- Der Capital Markets Day findet am 9. Juni 2026 statt, mit einem Live-Webcast und einem hybriden Event in Zürich, bei dem Investoren und Analysten teilnehmen können
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SoftwareONE Holding ist am 26.08.2026.
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