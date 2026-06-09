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    DAX-FLASH

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    Wenig bewegter Start - Bullen und Bären in der Waage

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stagniert bei 24.620 Punkten ohne Auftrieb
    • Bullen und Bären vorerst im Gleichgewicht
    • Neue Nahost-Eskalation erhöht Anlegerunsicherheit
    DAX-FLASH - Wenig bewegter Start - Bullen und Bären in der Waage
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.620 Punkte und damit hauchdünn über dem Vortagsniveau. Anleger blicken auf diesem Niveau weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die der Dax zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte.

    Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den Dax, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

    Was bleibt, ist die nach wie vor unsichere Lage in Nahost. Diese lasse die Anleger weiter nicht in Ruhe. Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben./tih/zb





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