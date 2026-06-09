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    Klimawandel als Finanz-Risiko

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    Vail-Resorts-Aktie nach schwachem Ausblick auf Talfahrt!

    Schwache Ski-Pass-Verkäufe, gekappte Prognose, Aktie unter Druck: Bei Vail Resorts kippt die Stimmung. Für den Ski-Giganten sind die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels schon heute spürbar.

    Klimawandel als Finanz-Risiko - Vail-Resorts-Aktie nach schwachem Ausblick auf Talfahrt!
    Foto: Chris Emil Janssen (SYMBOL-BILD) - chris.emil-janssen.de

    Erst Schneemangel, jetzt Börsendruck: Die Aktie des Skiresort-Betreibers hat am Montag nach Börsenschluss zeitweise 4,7 Prozent verloren, nachdem der Konzern seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte.

    Der eigentliche Alarm kommt jedoch aus dem wichtigsten Vorverkauf: Die Ski-Passverkäufe für die nordamerikanische Skisaison 2026/2027 lagen bis zum 26. Mai rund zehn Prozent unter dem Vorjahr. Das trifft den Konzern empfindlich, denn mit dem Epic Pass betreibt Vail eines der zentralen Saisonpass-Produkte im Skimarkt. Der Erwachsenenpass kostet derzeit 1.119 US-Dollar.

    Auch im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal 2026 blieb der Befreiungsschlag aus. Der bereinigte Gewinn sank von 10,46 auf 8,81 US-Dollar je Aktie und verfehlte die Markterwartung von 8,95 US-Dollar. Der Umsatz ging um rund sieben Prozent auf 1,21 Milliarden US-Dollar zurück, lag aber knapp über dem Konsens.

    CEO Rob Katz machte extreme Wetterbedingungen dafür verantwortlich. Nach einem der schwächsten Schneejahre in der Geschichte des Westens der USA seien Besuche und Umsatz weiter unter Druck geraten, besonders in den Rockies.

    Infolgedessen senkte das Unternehmen seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, entsprechend einer im April veröffentlichten Aktualisierung. Vail Resorts rechnet mit einem auf die Muttergesellschaft entfallenden Nettogewinn von 128 bis 162 Millionen US-Dollar und einem ausgewiesenen EBITDA von 739 bis 761 Millionen US-Dollar. Laut FactSet prognostiziert die Wall Street ein EBITDA von 748,7 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 166 Millionen US-Dollar.

    In den Rocky Mountains führt der Klimawandel zu einem signifikantem Schneemangel. Steigende Temperaturen verschieben die Schneefallgrenze nach oben und lassen bestehende Gletscher und Schneedecken schneller schmelzen. Dies hat schwerwiegende Folgen für den Skitourismus und die Wasserversorgung im gesamten Westen der USA, berichtet die Tagesschau

    Der schwache Winter könnte für Vail Resorts somit mehr als nur ein Ausrutscher sein. Der Wintertourismus gilt schon lange als besonders anfällig für Klimarisiken. Weniger Schneesicherheit, mehr Wetterextreme und steigende Anpassungskosten können das Geschäftsmodell belasten. Für Anleger ergibt sich daraus eine unbequeme Frage: Ist die Aktie nur kurzfristig vom Wetter betroffen – oder spiegelt der Markt gerade ein strukturelles Risiko wider?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vail Resorts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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