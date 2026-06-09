SanDisk-Aktie bald bei 2.100 US-Dollar?

Die Aktie von SanDisk schloss zuletzt 5,3 Prozent höher bei 1.642 US-Dollar. Daraus ergibt sich auf Basis des neuen Kursziels ein weiteres Kurspotenzial von rund 28 Prozent.

Die Rallye der Speicherchip-Aktie SanDisk könnte nach Ansicht der Bank of America noch lange nicht beendet sein. Trotz eines Rücksetzers in der vergangenen Woche sehen die Analysten weiteres erhebliches Aufwärtspotenzial für den KI-Profiteur. Die US-Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und hob das Kursziel auf 2.100 US-Dollar an.

Sandisk gehört zu den größten Börsengewinnern 2026

Trotz Verlusten von 15 Prozent in der vergangenen Woche bleibt die Rallye der letzten Monate beeindruckend. In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie um mehr als 218 Prozent zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus sogar auf 591 Prozent.

Bank of America sieht anhaltende Preismacht

Die Analysten der Bank of America sehen die strukturellen Wachstumstreiber weiterhin voll intakt. Analyst Wamsi Mohan verweist insbesondere auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen im Zuge des weltweiten KI-Ausbaus. Die Folge seien weiterhin knappe Kapazitäten und eine starke Preissetzungsmacht bei NAND-Speichern.

"Bislang hat SanDisk bereits mehr als ein Drittel seines Umsatzes für das Geschäftsjahr 2027 über neue Vertragsmodelle abgesichert", schrieb Mohan in einer aktuellen Analystennotiz. Gleichzeitig seien weiterhin mehr als 60 Prozent des NAND-Angebots frei verfügbar, allerdings inzwischen zu deutlich höheren Preisen als noch vor einem Jahr.

Nach Einschätzung des Analysten könnte der Anteil dieser neuen Vertragsmodelle künftig weiter steigen und damit für stabilere Erlöse und planbarere Gewinne sorgen.

Neue Vertragsmodelle könnten Gewinne stabilisieren

Besonders bemerkenswert sei laut Mohan, dass Sandisk durch die verbesserten Margen inzwischen deutlich flexibler auf mögliche Nachfrageschwächen reagieren könne.

Sollte sich die Nachfrage nach NAND-Speicher künftig abkühlen, könne das Unternehmen seine Produktion gezielt zurückfahren, ohne sofort unter finanziellen Druck zu geraten.

"Dank der verbesserten Margenstruktur kann Sandisk die Produktion drosseln, falls die Nachfrage nach NAND nachlassen sollte", so Mohan.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 1.642EUR auf Nasdaq (09. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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