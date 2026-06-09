tonies (A): Tobias Wann führt nächste Wachstumsphase – CEO-Vertrag bis 2029 verlängert
Der Aufsichtsrat setzt auf Kontinuität: CEO Tobias Wann führt tonies nach starkem Wachstum, globaler Expansion und Produktinnovationen bis Ende 2029 weiter.
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- Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Tobias Wann bis Ende 2029.
- Starke operative Entwicklung unter Wann: Umsatz von 361 Mio. € (GJ 2023) auf 630 Mio. € (GJ 2025) gesteigert; bereinigte EBITDA‑Marge von 4,0 % auf 8,6 % mehr als verdoppelt.
- Wichtige Produktinnovation: Launch der Toniebox 2 als bedeutendste Produktinnovation und Neuerfindung der Kategorie.
- Globale Expansion: Nordamerika ist jetzt der größte Markt; internationale Märkte generieren rund zwei Drittel des Umsatzes; Markteintritt/-ausbau in Australien und Neuseeland.
- Unternehmensaufbau und Kapitalmarkt: Vorstand erweitert (Ginny McCormick, Christoph Frehsee, Hansjörg Müller) und Aufstieg in den SDAX im Dezember 2025.
- Ausblick GJ 2026: Umsatzwachstum >20 % (währungsbereinigt) auf >760 Mio. €, Nordamerika‑Wachstum >30 % (cc), bereinigte EBITDA‑Marge 9–11 %; Kapitalmarkttag am 18. Juni in London.
Der nächste wichtige Termin, ODDO BHF Nextcap Forum, bei tonies Registered (A) ist am 12.06.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,780EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 %
im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.363,92PKT (+0,07 %).
-0,93 %
+0,57 %
+5,34 %
+1,33 %
+67,61 %
+113,41 %
+9,61 %
+9,11 %
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