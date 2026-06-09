Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann
- Aufsichtsrat verlängert Wann Mandat bis Ende 2029
- Tobias Wann bleibt Vorstandschef der Firma Tonies
- Wann trat Anfang 2024 als Nachfolger der Gründer an
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit.
Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 18.338 auf Ariva Indikation (08. Juni 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +21,16 %/+30,48 % bedeutet.
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gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach
Habe immer gesagt unter 10€ ein Geschenk. Diese Zeit ist nun vorbei. Einstellige Kurse werden wir nicht mehr sehen.
Und bei starken Umsätzen. Sieht gut aus 👍