Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 18.338 auf Ariva Indikation (08. Juni 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %.

Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +21,16 %/+30,48 % bedeutet.