🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unveränderter Start erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steht nahezu unverändert am niedrigsten Stand
    • Nasdaq und S&P erholen sich nach Tech-Verkäufen
    • Starke Erholung in Südkorea und Japan sowie in China
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Unveränderter Start erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.620 Punkte und damit hauchdünn über dem Vortagsniveau. Anleger blicken auf diesem Niveau weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die der Dax zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte. Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den Dax, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.049,70€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.044,89€
    Basispreis
    24,44
    Ask
    × 9,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - NASDAQ ETWAS ERHOLT; DOW LEICHT IM MINUS - Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten sie zu Wochenbeginn nicht. Zum Börsenschluss notierte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,58 Prozent höher bei 29.414,26 Punkten. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten - befeuert zusätzlich durch einen soliden Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank demnächst ihren Leitzins erhöhen wird. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Freitag ebenfalls unter Druck geraten war, ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 0,30 Prozent auf 7.405,73 Punkte hoch. Dagegen stand beim zunächst stabilisierten Dow Jones Industrial ein Minus von 0,16 Prozent auf 50.786,01 Punkte zu Buche.

    ASIEN: - ERHOLUNG IN JAPAN UND SÜDKOREA; CSI 300 IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag größtenteils zugelegt. Besonders kräftige Gewinne gab es dabei in Südkorea. Dort legte der Kospi im späten Handel knapp acht Prozent zu und holte damit fast die Verluste vom Montag auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog rund eine Stunde vor Handelsende zwei Prozent zu. Der Nikkei hatte am Montag knapp vier Prozent nachgegeben. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es am Dienstag nach oben. In China überraschten die Handelsbilanz-Daten positiv. Leichte Verluste gab es dagegen in Hongkong.

    ^
    DAX 24616,22 -0,58%
    XDAX 24599,01 0,44%
    EuroSTOXX 50 6062,29 0,00%
    Stoxx50 5180,87 -0,16%

    DJIA 50786,01 -0,16%
    S&P 500 7405,73 0,30%
    NASDAQ 100 29414,26 1,58%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,26 -0,25%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1537 0,02%
    USD/Yen 160,25 0,06%
    Euro/Yen 184,87 0,06%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 62.812 -0,4%

    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 93,50 -0,75 USD WTI 90,17 -1,13 USD °

    /zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Unveränderter Start erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     