UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Priyanka Patel am Montag nach einer Telefonkonferenz, die den Verbundstandort Zhanjiang im Fokus hatte. Das Geschäft habe sich im Verlauf des zweiten Quartals nach dem Spike im März aufgrund vorgezogener Käufe normalisiert. Die Jahresziele für Zhanjiang hätten aber wohl Spielraum nach oben. Die Lieferkette in China sei deutlich stabiler geblieben als gedacht. Die Ergebniserwartungen an Zhanjiang bis 2030 seien geprägt von echter Nachfrage./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 48,76EUR auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was eine Steigerung von +6,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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