Bullen beanspruchen Führungsrolle

Sollte die Nachfrage der Anleger hoch bleiben, könnte als nächstes das Kursziel bei 56,26 Euro in den Fokus rücken. Damit bleiben die Aussichten aus technischer Sicht weiterhin positiv. Auf der anderen Seite würde sich das Bild erst dann deutlich eintrüben, wenn die Aktie auf Wochenschlussbasis nachhaltig unter 50,00 Euro fällt. In diesem Fall könnten die Bereiche bei 45,99 und später 43,27 Euro als nächste mögliche Anlaufpunkte dienen.

Bereits im April und Mai wurden die wichtigen Kursziele bei 45,99 und 53,34 Euro erreicht. Danach legte die Aktie zunächst eine Verschnaufpause ein. Der Rückgang in der vergangenen Woche führte den Kurs jedoch genau an eine wichtige Unterstützungslinie, was erneut Käufer anlockte. In der Folge stieg die Aktie um 3,33 Prozent.

Da Rücksetzer im Technologiesektor zuletzt immer wieder schnell für neue Käufe genutzt wurden, wird ein stärkerer Kursrückgang derzeit als weniger wahrscheinlich angesehen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 58,10 Euro

Kursziele : 60,80 und 65,26 Euro

Renditechance via DN1HYK : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1HYK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,63 - 0,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,9635 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 49,9635 Euro akt. Kurs Basiswert: 56,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 56,26 Euro Hebel: 8,52 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN16HG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,61 - 0,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 63,083 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 63,083 Euro akt. Kurs Basiswert: 56,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.