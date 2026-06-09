Aixtron
Bullen beanspruchen Führungsrolle
Bereits im April und Mai wurden die wichtigen Kursziele bei 45,99 und 53,34 Euro erreicht. Danach legte die Aktie zunächst eine Verschnaufpause ein. Der Rückgang in der vergangenen Woche führte den Kurs jedoch genau an eine wichtige Unterstützungslinie, was erneut Käufer anlockte. In der Folge stieg die Aktie um 3,33 Prozent.
Sollte die Nachfrage der Anleger hoch bleiben, könnte als nächstes das Kursziel bei 56,26 Euro in den Fokus rücken. Damit bleiben die Aussichten aus technischer Sicht weiterhin positiv. Auf der anderen Seite würde sich das Bild erst dann deutlich eintrüben, wenn die Aktie auf Wochenschlussbasis nachhaltig unter 50,00 Euro fällt. In diesem Fall könnten die Bereiche bei 45,99 und später 43,27 Euro als nächste mögliche Anlaufpunkte dienen.
Da Rücksetzer im Technologiesektor zuletzt immer wieder schnell für neue Käufe genutzt wurden, wird ein stärkerer Kursrückgang derzeit als weniger wahrscheinlich angesehen.
Trading-Strategie:
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LONG
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Stop-Buy-Order : 58,10 Euro
Kursziele : 60,80 und 65,26 Euro
Renditechance via DN1HYK : 120 Prozent
Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen
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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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Aixtron SE (Tageschart in Euro)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN1HYK
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|0,63 - 0,66 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|49,9635 Euro
|Basiswert:
|Aixtron SE
|KO-Schwelle:
|49,9635 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|56,46 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|56,26 Euro
|Hebel:
|8,52
|Kurschance:
|+ 120 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DN16HG
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|0,61 - 0,67 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|63,083 Euro
|Basiswert:
|Aixtron SE
|KO-Schwelle:
|63,083 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|56,46 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|8,50
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
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