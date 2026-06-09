Kauflaune steigt

Bleibt die Nachfrage der Anleger anschließend weiter hoch, wäre auch ein Anstieg bis auf 266,59 US-Dollar möglich. Davon könnten insbesondere mittel- und langfristig orientierte Anleger profitieren.

Entscheidend wird sein, ob die Aktie in den kommenden Tagen über die Marke von 238,40 US-Dollar steigen kann. Gelingt dieser Ausbruch, rückt zunächst das bisherige Jahreshoch bei 250,27 US-Dollar in den Fokus. Auf dem Weg dorthin könnte es im Bereich von 245,00 US-Dollar zu einer kurzen Verschnaufpause kommen, da dort einige kleinere Widerstände liegen.

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 221,50 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte die Aktie bis an ihren 200-Tage-Durchschnitt bei 212,26 US-Dollar zurückfallen. Aus Sicht der technischen Analyse würde sich dort eine neue interessante Einstiegsmöglichkeit ergeben.

Da sich die Aktie derzeit noch in der Nähe ihrer jüngsten Tiefstände bewegt, sehen Marktbeobachter aktuell ein attraktives Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und überschaubarem Risiko.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 238,40 US-Dollar

Kursziel: 245,00 und 250,27 US-Dollar

Renditechance via DU7JQ9 : 110 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7JQ9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 216,8926 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 216,8926 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 231,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 250,27 US-Dollar Hebel: 15,34 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8XYD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,79 - 1,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 251,6001 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 251,6001 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 231,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.