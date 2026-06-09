Gold im Plus +0,32 % binnen 24h

+0,32 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat -7,23 % 3 Monate -15,46 % 1 Jahr +30,93 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.343,56. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.269,33USD. Heute steht er bei 4.343,56USD. Das Investment wäre auf 34.219,3USD gewachsen – eine Steigerung von +242,19 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend bullisches Goldsentiment: Großanleger kaufen Barren, Schmucknachfrage sinkt; Münzen bleiben im Fokus. Technisch: ABC-Aufwärtsziel ca. 3.400 USD, weiteres Ziel 4.920 USD 2026. Kurzfristig um 3.500 USD als Hürde. Langfristig bleibt Aufwärtsdynamik, falls Großkäufer präsent bleiben. 14 Tage: moderater Aufwärtsdruck, volatil.