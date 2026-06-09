Goldpreis
Gold im Plus +0,32 % binnen 24h
Leichte Zugewinne im Goldhandel: Kurs +0,32 % auf 4.343,56 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,29 %
|1 Monat
|-7,23 %
|3 Monate
|-15,46 %
|1 Jahr
|+30,93 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.269,33USD. Heute steht er bei 4.343,56USD. Das Investment wäre auf 34.219,3USD gewachsen – eine Steigerung von +242,19 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend bullisches Goldsentiment: Großanleger kaufen Barren, Schmucknachfrage sinkt; Münzen bleiben im Fokus. Technisch: ABC-Aufwärtsziel ca. 3.400 USD, weiteres Ziel 4.920 USD 2026. Kurzfristig um 3.500 USD als Hürde. Langfristig bleibt Aufwärtsdynamik, falls Großkäufer präsent bleiben. 14 Tage: moderater Aufwärtsdruck, volatil.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|342,90EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,91EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|244,44EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|349,50EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|90,51EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|549,90EUR
|-0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|359,72EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,80EUR
|+0,18 %
|Long
|1
|0,00
|121,66EUR
|+0,91 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,640EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.