🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bernstein bleibt bullish

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigt Bitcoin trotz Absturz auf ein neues Allzeithoch bis Jahresende?

    Trotz des Krypto-Crashs hält Bernstein an einem Bitcoin-Kursziel von 150.000 US-Dollar bis Jahresende fest. Das steckt dahinter.

    Für Sie zusammengefasst
    Bernstein bleibt bullish - Steigt Bitcoin trotz Absturz auf ein neues Allzeithoch bis Jahresende?
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei 63.470 US-Dollar und liegt damit zwar 1,4 Prozent im Plus, auf Wochensicht steht jedoch weiterhin ein Minus von 10 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn hat die weltweit größte Kryptowährung bereits 28,7 Prozent an Wert verloren. Vom Allzeithoch im Oktober von 126.198 US-Dollar beträgt der Rückgang inzwischen über 50 Prozent.

    Während viele Marktteilnehmer den jüngsten Kursverfall als Warnsignal für ein Ende des Bitcoin-Booms interpretieren, schlagen Analysten der US-Investmentfirma Bernstein einen deutlich anderen Ton an. In einer Mitteilung argumentiert das Global Digital Assets Team des Hauses, dass die aktuelle Schwächephase weniger auf strukturelle Probleme hindeute – sondern vielmehr auf eine tiefgreifende Veränderung innerhalb des Marktes.

    Milliardenabflüsse bei ETFs

    Besonders auffällig ist der drastische Rückgang der Kapitalzuflüsse in Bitcoin-Produkte. Laut Bernstein summieren sich die Nettozuflüsse aus Bitcoin-ETFs sowie Unternehmenskäufen in diesem Jahr bislang nur auf rund 12 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2025 flossen noch rund 60 Milliarden US-Dollar in den Markt. Das entspricht einem Rückgang von 80 Prozent.

    Für viele Beobachter wäre ein solcher Kapitalabzug ein klares Warnsignal. Bernstein sieht darin jedoch keine fundamentale Schwäche des Netzwerks oder der Anlageklasse selbst. Stattdessen deute die Entwicklung darauf hin, dass sich die Anlegerstruktur grundlegend verändert.

     

    Privatanleger wechseln zu KI-Aktien

    Nach Einschätzung der Analysten haben sich viele Privatanleger in diesem Zyklus verstärkt dem Boom rund um Künstliche Intelligenz und KI-Aktien zugewandt. Technologieunternehmen mit KI-Fokus dominieren seit Monaten die Aufmerksamkeit an den Aktienmärkten und ziehen große Teile des spekulativen Kapitals an.

    Bitcoin verliere dadurch zwar kurzfristig an Dynamik, gewinne jedoch gleichzeitig an Stabilität. Denn die verbleibende Investorenbasis werde zunehmend von institutionellen Akteuren dominiert – darunter Pensionsfonds, Staatsfonds sowie börsennotierte Unternehmen mit Bitcoin-Reserven.

    "Diese Reifephase von Bitcoin wird aus unserer Sicht unterschätzt", schreiben die Bernstein-Analysten. Die Analysten betonen zudem, dass ein "langweiliger" Bitcoin-Markt nicht zwangsläufig gegen die langfristige Investmentthese spreche. Vielmehr unterstütze die geringere Volatilität das Narrativ von Bitcoin als digitalem Wertspeicher.

    Bernstein hält an Bitcoin-Ziel von 150.000 US-Dollar fest

    Trotz der aktuellen Marktschwäche hält Bernstein an seinem langfristigen Kursziel fest. Die Analysten erwarten weiterhin, dass Bitcoin bis zum Jahresende auf 150.000 US-Dollar steigen könnte.

    Bernstein argumentiert, dass die derzeitige Konsolidierungsphase den Grundstein für einen nachhaltigeren Markt legen könnte – getragen weniger von spekulativer Euphorie als von institutioneller Nachfrage und langfristiger Kapitalallokation.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 63.373USD auf CryptoCompare Index (09. Juni 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bernstein bleibt bullish Steigt Bitcoin trotz Absturz auf ein neues Allzeithoch bis Jahresende? Trotz des Krypto-Crashs hält Bernstein an einem Bitcoin-Kursziel von 150.000 US-Dollar bis Jahresende fest. Das steckt dahinter.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     