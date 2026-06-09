Silber im Plus +0,37 % binnen 24h

+0,37 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,20 % 1 Monat -15,91 % 3 Monate -19,34 % 1 Jahr +88,46 %

Silber gewinntund notiert bei 68,43. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,35937USD. Heute steht er bei 68,43USD. Das Investment wäre auf 19.708,7USD gewachsen – eine Steigerung von +294,17 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.