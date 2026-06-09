Silberpreis
Silber im Plus +0,37 % binnen 24h
Silber bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,37 % und erreicht 68,43 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,20 %
|1 Monat
|-15,91 %
|3 Monate
|-19,34 %
|1 Jahr
|+88,46 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,35937USD. Heute steht er bei 68,43USD. Das Investment wäre auf 19.708,7USD gewachsen – eine Steigerung von +294,17 %.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|342,90EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,91EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|244,44EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|349,50EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|90,51EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|549,90EUR
|-0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|359,94EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,80EUR
|+0,18 %
|Long
|1
|0,00
|121,66EUR
|+0,91 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,640EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.