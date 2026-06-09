THERABODY BRINGT CRYOTHERM PALM AUF DEN MARKT, SEIN ERSTES LEISTUNGSORIENTIERTES THERMOREGULATIONSGERÄT, DAS WISSENSCHAFTLICH BELEGTE HANDFLÄCHENKÜHLUNG ZUR HITZEREGULIERUNG AUF DER GRÖSSTEN BÜHNE DES SPORTS BIETET

LOS ANGELES, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Therabody, der weltweit führende Anbieter von Wellness-Technologie, gab heute die Markteinführung von CryoTherm Palm bekannt und erweitert damit seine Performance-Produktlinie sowie sein Angebot um die aufstrebende Kategorie der Thermoregulierung. CryoTherm Palm ist das einzige Handflächenkühlgerät, das vor seiner Markteinführung in zwei kontrollierten Studien mit statistisch signifikanten Ergebnissen validiert wurde, und bietet wissenschaftlich belegte Handflächenkühlung, durch die die Körperkerntemperatur zwischen hochintensiven Belastungen gesenkt wird, um Ermüdung hinauszuzögern, die wahrgenommene Anstrengung zu verringern und die Leistung aufrechtzuerhalten.

Die Kühltechnologie von CryoTherm Palm, gestützt auf direkte wissenschaftliche Untersuchungen mit College-Spitzensportlern und Nachwuchssportlern, wurde erstmals von der englischen Nationalmannschaft eingesetzt, um Trainingslager, Freundschaftsspiele vor Turnieren sowie Erholungsprotokolle am Spielfeldrand zu unterstützen.

CryoTherm Palm ist ein tragbares, kabelloses Gerät mit zwei Kühlflächen, je eine für jede Handfläche, das für den Einsatz in natürlichen Pausen zwischen Sätzen, in der Halbzeit, während Auszeiten, Trinkpausen oder bei hochintensivem Intervalltraining und Wettkämpfen entwickelt wurde. Die firmeneigene Cryothermal-Technologie von Therabody liefert eine wissenschaftlich kalibrierte Kühlung, die über die gesamte Dauer der Anwendung einen therapeutischen Temperaturbereich aufrechterhält, ganz ohne Eis, Wasser oder Vorbereitung. Neben der Handflächenkühlung bietet es auch lokale Kältetherapie, lokale Wärmetherapie und Kontrasttherapie, sodass Sportler und Performance-Teams ein einziges Gerät für die Leistung während der Einheit sowie die Erholung nach der Einheit haben.

Weitere Funktionen von CryoTherm Palm:

Drei wissenschaftlich kalibrierte Kältestufen (8 °C / 46,4 °F, 12 °C / 53,6 °F, 16 °C / 60,8 °F) auf Basis der firmeneigenen Cryothermal-Technologie

LCD-Display mit Stoppuhr zur Verfolgung der Behandlungsdauer und Temperaturstatusanzeigen

Einstellungsspeicher zum schnellen Abrufen der zuletzt verwendeten Einstellungen

Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit; Aufladen über USB-C

Wegrollsicheres, tragbares Design mit Reisesicherung und mitgelieferter Reisetasche

Erfahren Sie im Therabody-Blog mehr über die Wissenschaft und Technologie hinter CryoTherm Palm

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Spitzensportler auf Wettkämpfe in der Sommerhitze vorbereiten, bei denen die Regulierung der Körpertemperatur und die Erholung leistungsentscheidend sein können. Die englische Fußballnationalmannschaft hat CryoTherm Palm in ihre Turniervorbereitung integriert und das Gerät im gesamten Trainingslager vor den bevorstehenden Spielen eingesetzt.