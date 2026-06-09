Readcrest Capital AG baut britisches Home-Care-Geschäft aus
Readcrest Capital forciert ihr Wachstum im britischen Home‑Care‑Markt: Vier geplante Zukäufe sollen Erträge, Cashflow und Stabilität des Portfolios deutlich stärken.
Foto: adobe.stock.com
- Readcrest Capital AG (ISIN DE000A0LE3J1) hat über ihre zu rund 91 % gehaltene britische Tochtergesellschaft Heads of Terms für vier kleinere Akquisitionen im britischen Home‑Care‑Geschäft unterzeichnet.
- Die geplanten Zukäufe sollen ein zusätzliches jährliches EBITDA (nach Synergien) von über £3 Mio. (rund €3,5 Mio.) erzielen.
- Damit liegt die britische Tochtergesellschaft auf Kurs, die angestrebte annualisierte EBITDA‑Run‑Rate von mehr als £15 Mio. (rund €17,4 Mio.) zu erreichen.
- Nach den Akquisitionen wird der Nettoverschuldungsgrad voraussichtlich bei oder unter dem 2,5‑fachen des EBITDA bleiben.
- Readcrest reinvestiert Kapital aus dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts in diese wertsteigernden Home‑Care‑Zukäufe, um EBITDA zu steigern, Schulden zu reduzieren und die Cashflow‑Basis zu stärken (Zitat Vorstandsvorsitzender Rolf Elgeti).
- Readcrest ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt Immobilien‑ und Special‑Situations‑Investments; sie setzt weiter auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdiensten im UK (u. a. Beteiligung an Grosvenor Health and Social Care) und plant Projektenwicklungen in Deutschland.
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