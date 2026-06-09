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    Readcrest Capital AG Expands UK Home Care Business

    Readcrest Capital AG’s UK arm is set for a strategic leap, targeting four home care acquisitions to scale earnings, strengthen cash flow and fuel growth.

    Readcrest Capital AG Expands UK Home Care Business
    Foto: adobe.stock.com
    • Readcrest Capital AG's UK subsidiary plans to acquire four small home care businesses to expand its operations.
    • These acquisitions are expected to add over £3 million (approx. EUR 3.5 million) in annual EBITDA after synergies.
    • The UK subsidiary aims to achieve an annual EBITDA run rate of over £15 million (approx. EUR 17.4 million).
    • Post-acquisition, the company's net debt is expected to stay at or below 2.5 times EBITDA.
    • The CEO, Rolf Elgeti, states that selling the UK care home business allows reinvestment into smaller, profitable home care acquisitions, boosting growth and cash flow.
    • Readcrest Capital AG focuses on real estate and healthcare investments, with a significant stake in UK healthcare provider Grosvenor Health and Social Care.



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