Readcrest Capital AG Expands UK Home Care Business
Readcrest Capital AG’s UK arm is set for a strategic leap, targeting four home care acquisitions to scale earnings, strengthen cash flow and fuel growth.
Foto: adobe.stock.com
- Readcrest Capital AG's UK subsidiary plans to acquire four small home care businesses to expand its operations.
- These acquisitions are expected to add over £3 million (approx. EUR 3.5 million) in annual EBITDA after synergies.
- The UK subsidiary aims to achieve an annual EBITDA run rate of over £15 million (approx. EUR 17.4 million).
- Post-acquisition, the company's net debt is expected to stay at or below 2.5 times EBITDA.
- The CEO, Rolf Elgeti, states that selling the UK care home business allows reinvestment into smaller, profitable home care acquisitions, boosting growth and cash flow.
- Readcrest Capital AG focuses on real estate and healthcare investments, with a significant stake in UK healthcare provider Grosvenor Health and Social Care.
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte