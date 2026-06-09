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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Novo Nordisk auf Neutral, Ziel 250
    • ZEUS-Studie lässt Erfolg von Ziltivekimab erwarten
    • Potenzial bei CKD könnte Kurs um 5 Prozent bewegen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen
    Foto: Novo Nordisk A/S

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 35,88 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 122,03 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 305,00DKK was eine Bandbreite von +387,26 %/+749,23 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 250 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00, was eine Steigerung von +596,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Konkurrenzdruck durch Eli Lilly, Risiken für Novo bei Marktanteilen und Margen (Wegovy‑Pille vs. Lillys Foundayo), die Bedeutung der 3 Mio. Verschreibungen, mögliche Umsatz-/Prognose-Risiken für 2026, Bewertungsdebatte (Unterbewertung vs. Overhang), technische Unterstützungen bei 36/35/33,5 € und eine laufende Konsolidierungsphase.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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