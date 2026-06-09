ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen
- JPMorgan belässt Novo Nordisk auf Neutral, Ziel 250
- ZEUS-Studie lässt Erfolg von Ziltivekimab erwarten
- Potenzial bei CKD könnte Kurs um 5 Prozent bewegen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 35,88 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 122,03 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 305,00DKK was eine Bandbreite von +387,26 %/+749,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 250 Euro
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Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
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Die ADA-Konferenz geht vom 5.Juni - 8.Juni
Trotz schwachem Kurs sind die Fakten klar positiv:
- Wegovy‑Pille jetzt in den VAE gestartet – zweites Land nach den USA
- Dubai‑Deal öffnet weitere Türen, laut Forum sogar mehr Märkte in Aussicht
- ADA‑Daten werden erwartet, Novo’s Vorsprung zu bestätigen (GLP‑1 Wirksamkeit, Sicherheit, metabolische Vorteile)
- Pipeline wird als robust und langfristig wachstumsstark eingeschätzt
- Kursdruck kommt NICHT aus Fundamentals, sondern aus:
- schwacher Gesamtbörse diese Woche
- US‑Preisdruck & Lilly‑Vergleich
- abendlicher US‑Handel drückt oft runter
Historischer Vergleich: Am 2.7.2024 stand Novo bei 133 € – und die heutigen Fundamentaldaten
Novo ist ein starkes UnternehmenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif