JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 35,88 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 122,03 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 305,00DKK was eine Bandbreite von +387,26 %/+749,23 % bedeutet.