UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 261EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
Währung: USD
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