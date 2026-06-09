UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 261EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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