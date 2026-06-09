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    Blumer Lehmann / Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Neues Werk in Steinau erhöht Kapazität und Stellen
    • Produktion von Holzmodulen für Schulen und Wohnen
    • Nachhaltiger Modulbau mit geringeren Bauzeiten
    OTS - Blumer Lehmann / Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in ...
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    Holzbau mit Zukunft: Blumer Lehmann baut Produktion in Deutschland aus (FOTO)
    Steinau an der Straße (ots) - Führendes Schweizer Holzbauunternehmen setzt auf Holzmodulbau - neues Werk in Steinau an der Straße erhöht seine Kapazitäten und schafft Stellen im modernen Handwerk.

    Schulen, Kitas, Wohnhäuser: Das Schweizer Holzbau- und Holzindustrieunternehmen Blumer Lehmann (https://www.blumer-lehmann.com/) erweitert seine Produktion in Deutschland mit einem neuen Werk im hessischen Steinau an der Straße. Ab Januar 2027 stellt das Unternehmen dort insbesondere Holzelemente und Holzmodule für Bauprojekte mit einem Fokus auf gesellschaftlich relevante Gebäude her. Am 14. Juni, wenige Monate vor dem geplanten Betriebsstart, öffnet das Unternehmen die Baustelle und gibt Einblicke in den Holzelement- und Modulbau sowie die moderne Arbeitsumgebung vor Ort: Am neuen Standort werden insgesamt etwa 40 Mitarbeitende tätig sein, rund 20 Stellen sind neu zu besetzen.

    Mehr Kapazität für Wachstum in Deutschland

    Das neue Werk ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens: Es ersetzt die bisherige Produktion im nahegelegenen Großenlüder und erweitert die Kapazitäten deutlich. Auf dem 38.000 m2 großen Grundstück im Industriegebiet West II entstehen im ersten Bauabschnitt über 5.400 m2 Produktions- und Lagerfläche mit Fertigungslinien für Wand-, Decken- und Bodenelemente sowie die Modulmontage. Die Anlage ist auf eine Jahreskapazität von 400 Holzmodulen ausgelegt. In zwei weiteren Ausbaustufen kann die Kapazität verdoppelt bis verdreifacht werden.

    "Mit unserem Werk in Steinau schaffen wir die Grundlage, um den Holzbau als Bauweise der Zukunft weiter voranzutreiben. Beim Bau von Schulen, Kitas, Wohnhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden können wir schnelle und bezahlbare Lösungen bieten, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren", sagt Alexander Holl, Geschäftsführer Holz- und Modulbau Deutschland bei Blumer Lehmann.

    Moderne Arbeitsbedingungen in zukunftsweisendem Handwerk

    Blumer Lehmann steht für eine Bauweise, die gesellschaftliche Relevanz mit Verantwortung verbindet: Wände, Decken, Böden und ganze Raummodule entstehen weitgehend in der Halle - präzise, wettergeschützt und parallel zu den Vorarbeiten auf der Baustelle. Das verkürzt Bauzeiten, reduziert Baulärm und Baustellenverkehr und senkt die Abhängigkeit von Witterungsbedingungen. Außerdem ermöglicht es den Bauherren eine zuverlässige Terminplanung und die Einhaltung der Kosten.

    Hinzu kommt, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, der CO2 speichert. Die Module können dank spezieller Verbindungstechnik zudem zurückgebaut und wiederverwertet werden, was angesichts von Kreislaufwirtschaft und Gebäuderessourcen-Richtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zu den in Deutschland bereits realisierten Projekten zählen unter anderem Schulen in Köln, Gießen, Dresden und Schorndorf.

    Über Blumer Lehmann

    Faszination Holz

    Als führendes Holzindustrie- und Holzbauunternehmen mit insgesamt mehr als 600 Mitarbeitenden und Hauptsitz in der Schweiz ist Blumer Lehmann international tätig und verfügt über Standorte in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Luxemburg.

    An den fünf Standorten von Blumer Lehmann in Deutschland setzen sich rund 60 Mitarbeitende dafür ein, den Holz- und Silobau voranzubringen und das Potenzial des Werkstoffs Holz voll auszuschöpfen. Modernste Technologien, digitales Know-how, innovative Ideen und nachhaltige Prinzipien kommen dabei zum Einsatz.

    Blumer Lehmann plant, produziert und baut vielfältige Holzbauten: Neu- und Umbauten in klassischer Holzbauweise sowie gesellschaftlich relevante Projekte wie Schulen, Kitas und bezahlbare Wohnraum in zeit- und kostenoptimierter Modulbauweise. Zudem bietet das Unternehmen spezialisierte Leistungen für Planung, Bau, Service und Unterhalt von Silos und Winterdienstanlagen.

    https://www.blumer-lehmann.com/

    Pressekontakt:

    Deutschland
    Susanne Nicolai
    Klenk & Hoursch AG
    +49 151 152 163 84
    mailto:susanne.nicolai@klenkhoursch.de

    Schweiz
    Simone Agosti Minami
    Leiterin Marketing & Kommunikation
    Blumer Lehmann
    +41 71 388 58 08
    mailto:simone.agosti@blumer-lehmann.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182703/6290581 OTS: Blumer Lehmann







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