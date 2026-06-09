BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Positiv'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Mikrochip-Zulieferer der Autobranche zählt. Orgonas stellt Elmos in den Sturm, als Profiteur von Elektrifizierung und immer mehr Sensoren in Fahrzeugen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 177,8EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





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