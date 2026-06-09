DAX stabilisiert sich wieder – Schnäppchenjäger greifen weiter zu

Die Stimmung im Technologiesektor ist nervös, aber weiter optimistisch. Investoren können aktuell nur schwer abschätzen, wann der Schweinezyklus bei den KI-fähigen Halbleitern enden wird. Die Fantasie einer Fortsetzung hat gestern bereits die Aktien von Infineon beflügelt und für ordentliche Kursgewinne gesorgt.

Der kräftige Rebound an der Wall Street setzte sich im asiatischen Handel fort und zog die Indizes in Japan und Südkorea mit. Insbesondere die Halbleiterwerte standen im Fokus und so konnten die Aktien von Samsung und SK Hynix erneut gut zulegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Heute dürfte es zunächst wesentlich ruhiger zugehen und der Fokus sollte verstärkt auf die Entwicklungen im Nahen Osten, die Ölpreise und die anstehenden Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA gerichtet sein. Aus Deutschland werden die Handelsbilanz und die Daten zum produzierenden Gewerbe auf Interesse stoßen. Aus den USA werden die ADP-Zahlen, die Lagerbestände im Großhandel und die Verkäufe bestehender Häuser erwartet. Gerade im Vorfeld der anstehenden Sitzungen der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der Federal Reserve in der kommenden Woche dürften die Makrodaten wieder wesentlich marktbeeinflussender sein.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 500 und 24 700 Punkten bewegen.

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