K+S begibt Wandelanleihe über 300 Millionen Euro
- Wandelanleihen unbesichert 300 Mio Euro bis 2031
- Wandlung in knapp 18 Mio Aktien rund 10 Prozent
- Zins 0,375–0,875% Erlös Kauf Salzgeschäft
KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S will sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschaffen. Ausgegeben werden sollen unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 300 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit im Jahr 2031, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Dabei sollen die Anleihen laut Mitteilung in bis zu knapp 18 Millionen Stammaktien oder rund 10 Prozent des Grundkapitals wandelbar sein. Ein Bezugsrecht bestehender Aktionäre sei ausgeschlossen. Die Aktie gab vorbörslich nach.
Die Anleihen sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Verzinst werden sollen die Papiere mit einem Zinssatz zwischen 0,375 und 0,875 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt werden.Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 32.122 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -24,30 %/-1,59 % bedeutet.
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mal ein Zukauf
Ad-hoc | 2 Juni 2026 13:39
K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)
zur Info
Stimmrechtsanteile | 1 Juni 2026 18:10
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland
Vielleicht werden auch ein paar Aktienkäufer angelockt.
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