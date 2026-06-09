AKTIEN IM FOKUS
Anleihe-Transaktionen belasten Evonik und K+S vorbörslich
- Angekündigte Anleihe-Emissionen drücken Evonik
- K+S fiel nahe vier Prozent nach Wandelanleihe
- RAG-Stiftung plant Umtauschanleihe 375 Mio Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angekündigte Anleihe-Emissionen belasten am Dienstag vorbörslich die Aktien von Evonik und K+S Letztere fielen im Tradegate-Handel um fast vier Prozent nach der Mitteilung, dass der Düngemittelkonzern die Ausgabe einer Wandelanleihe im Nennwert von etwa 300 Millionen Euro plant. Die im MDax enthaltenen Titel werden erstmals seit Mitte Januar wieder unter der 200-Tage-Linie erwartet.
Die ebenfalls im MDax gelisteten Evonik-Aktien wurden auf Tradegate mit 2,7 Prozent ins Minus gezogen von einer indirekten Anleihe-Angelegenheit. Der Großaktionär des Spezialchemiekonzerns, die RAG-Stiftung, will eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben, die dann von Investoren in bestehende Stammaktien von Evonik umtauschbar sein soll./tih/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 32.099 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -24,30 %/-1,59 % bedeutet.
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mal ein Zukauf
Ad-hoc | 2 Juni 2026 13:39
K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)
zur Info
Stimmrechtsanteile | 1 Juni 2026 18:10
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland
Vielleicht werden auch ein paar Aktienkäufer angelockt.
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