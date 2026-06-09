Anleihe-Transaktionen belasten Evonik und K+S vorbörslich

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 32.099 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -24,30 %/-1,59 % bedeutet.