Rheinmetall & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einschlägige Aktien aus dem deutschen und europäischen Rüstungssektor könnten am Dienstag etwas unter einem negativen Analystenkommentar leiden. Die Rheinmetall-Titel lagen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit 0,6 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Auch die Titel von Hensoldt und Renk bewegten sich dort im Minus.

Nach einer langen Phase mit einer optimistischen Einstellung hat die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum für die Branche mit "Equal-weight" auf ein neutrales Niveau abgestuft. Die Strategin Marina Zavolock schrieb zwar, dass sie den Sektor langfristig nach wie vor schätzt. Eine derzeit nur gedämpfte Dynamik dürfe aber nicht ignoriert werden. Es mangele an weiterem Schwung, was die Gewinn- und Kurszielerwartungen betrifft. Im weiteren Jahresverlauf seien aber wieder neue Impulse möglich, betonte sie.