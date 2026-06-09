AKTIEN IM FOKUS
Rheinmetall & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab
- Rüstungsaktien fallen vorbörslich nach Abstufung
- Morgan Stanley stuft Branche auf neutral herab
- Mangel an Schwung, später neue Impulse möglich
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einschlägige Aktien aus dem deutschen und europäischen Rüstungssektor könnten am Dienstag etwas unter einem negativen Analystenkommentar leiden. Die Rheinmetall-Titel lagen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit 0,6 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Auch die Titel von Hensoldt und Renk bewegten sich dort im Minus.
Nach einer langen Phase mit einer optimistischen Einstellung hat die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum für die Branche mit "Equal-weight" auf ein neutrales Niveau abgestuft. Die Strategin Marina Zavolock schrieb zwar, dass sie den Sektor langfristig nach wie vor schätzt. Eine derzeit nur gedämpfte Dynamik dürfe aber nicht ignoriert werden. Es mangele an weiterem Schwung, was die Gewinn- und Kurszielerwartungen betrifft. Im weiteren Jahresverlauf seien aber wieder neue Impulse möglich, betonte sie.
Die Umstufung ist Teil einer größeren Strategie-Studie mit vielen Veränderungen: Für Medizintechnik und Life Science werden die Experten pessimistisch, für Investitionsgüter und Metalle & Bergbau dagegen optimistisch. Halbleiteraktien bleiben die Favoriten der US-Bank, noch ergänzt um Rohstoff- und Finanzwerte./tih/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 1.191 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,79 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +33,80 %/+75,61 % bedeutet.
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Moin. Wer mit Begriffen wie Sekte um sich wirft, lenkt nur von der eigenen Hilflosigkeit ab. Die wichtigste Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Ist man bei Rheinmetall eigentlich investiert oder nicht? Wer sich dazu nie klar positioniert, wirft berechtigte Fragen nach der wahren Motivation auf.