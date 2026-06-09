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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rheinmetall & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien fallen vorbörslich nach Abstufung
    • Morgan Stanley stuft Branche auf neutral herab
    • Mangel an Schwung, später neue Impulse möglich
    AKTIEN IM FOKUS - Rheinmetall & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einschlägige Aktien aus dem deutschen und europäischen Rüstungssektor könnten am Dienstag etwas unter einem negativen Analystenkommentar leiden. Die Rheinmetall-Titel lagen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit 0,6 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Auch die Titel von Hensoldt und Renk bewegten sich dort im Minus.

    Nach einer langen Phase mit einer optimistischen Einstellung hat die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum für die Branche mit "Equal-weight" auf ein neutrales Niveau abgestuft. Die Strategin Marina Zavolock schrieb zwar, dass sie den Sektor langfristig nach wie vor schätzt. Eine derzeit nur gedämpfte Dynamik dürfe aber nicht ignoriert werden. Es mangele an weiterem Schwung, was die Gewinn- und Kurszielerwartungen betrifft. Im weiteren Jahresverlauf seien aber wieder neue Impulse möglich, betonte sie.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Umstufung ist Teil einer größeren Strategie-Studie mit vielen Veränderungen: Für Medizintechnik und Life Science werden die Experten pessimistisch, für Investitionsgüter und Metalle & Bergbau dagegen optimistisch. Halbleiteraktien bleiben die Favoriten der US-Bank, noch ergänzt um Rohstoff- und Finanzwerte./tih/stk

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 1.191 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,79 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +33,80 %/+75,61 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bedeutung der Q2-Zahlen als möglichem Kurstreiber und Indikator für das Jahresziel (Umsatz 14–14,5 Mrd., operative Marge 19%) sowie Cashflow. Diskutiert werden beschleunigte Auslieferungen inkl. Marine, Großaufträge, Verkauf der Autosparte, Wachstumsfelder (Luftabwehr, Sensorik, Munition), Analystenskepsis und ein Insiderkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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