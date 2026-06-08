108,27 Prozent p.a.!

Die Digitalisierungsstrategie bei Siemens zeigte in der jüngsten Vergangenheit auch Nachteile. So schlitterte das deutsche Industrieaushängeschild in den Abverkaufsstrudel des globalen Softwaresegments. Die neue Strategie, Produkte mithilfe eines virtuellen Fabrikzwillings zu vermarkten, geriet ab Mitte Februar 2026 unter Druck, da Investoren befürchteten, dass das immaterielle Anlagevermögen Software künftig durch Künstliche Intelligenz (KI) leicht nachgebaut werden könnte. Mittlerweile hat sich die Zuversicht der Aktionäre jedoch wieder eingestellt, und der Aktienkurs konnte sich erholen. Denn kein anderes Unternehmen im Industriesektor verfügt über einen vergleichbar großen Datenschatz wie Siemens. Dies ist in der näheren Zukunft ein Wettbewerbsvorteil für das Produktivitätswachstum im Industriebereich.

Der Aktienkurs der Siemens AG hat nach einer längeren Seitwärtsphase in der zweiten Hälfte der 10er-Jahre ab dem partiellen Tief Anfang Juli 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die immer noch intakt erscheint. Dabei wurde die 200-Tage-Linie in dieser Periode nur viermal durchbrochen. Der letzte grobe Einschnitt ereignete sich Mitte März 2026 aufgrund der Geiselhaft, als Softwarekonzern eingeordnet zu werden. Im Zuge dessen verlor der global aufgestellte Industriekonzern ausgehend vom Level bei 275,75 Euro in der Spitze rund 28 Prozent auf 198,00 Euro. Der Kursverlauf war jedoch „V“-förmig, und so wurde in weiterer Folge schon wieder das Allzeithoch am 2. Juni bei 280,20 Euro markiert. Mittlerweile ist der Kurs wieder unter das Level des alten Allzeithochs vom 12. Februar 2026 bei 275,75 Euro gefallen. Der langfristige Aufwärtstrend ist aber immer noch intakt, obwohl die Kurscharakteristik als „choppy“ bezeichnet werden kann. Sollten die Bären das Ruder übernehmen, könnte der Kursverlauf am Level bei 245,85 Euro auf vermehrte Nachfrage treffen. Grundsätzlich erscheint der Bereich um die Marke 245,85 Euro als stabilisierender Faktor. Bleibt die Volatilität weitgehend konstant, könnte der Kurs in den kommenden 10,5 Wochen über der Unterstützung bei 225,95 Euro verharren.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens AG (FE5D2Y), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 220,00 Euro auf der Unterseite und 380,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 8. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,20 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 108,27 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 225,95 Euro fällt oder über den Widerstand bei 371,45 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens AG (Stand: 08.06.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE5D2Y Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,00 / 8,20 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 220,00 Euro Basiswert: Siemens AG obere KO-Schwelle: 380,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 268,00 Euro Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 108,27 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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