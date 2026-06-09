Berenberg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 22 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 20,00 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -3,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+14,14 % bedeutet.