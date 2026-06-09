ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 22 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel Deutsche Euroshop auf 22
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielabsenkung
- Robuste Geschäfte sichern stabile Dividenden bis 2028
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 20,00 auf Tradegate (09. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -3,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+14,14 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 22 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Euroshop - 748020 - DE0007480204
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Euroshop. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://retail-news.de/deutsche-euroshop-q1-2026-prognose-bestaetigt/
Zahlen zum Q1
Corporate | 12 Mai 2026 18:00
Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose