Hi-View meldet Porphyrpotenzial in der Tiefe vor Beginn des Feldprogramms 2026 in Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. Juni 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass das Unternehmen nach einer internen technischen Prüfung der neu entdeckten parallelen Kupfer-Silber-Gold-Zone in seinem Projekt Golden Stranger im Bezirk Toodoggone von einem starken Potenzial für ein bedecktes, unentdecktes Kupfer-Porphyr-System in Verbindung mit porphyrartiger Mineralisierung an der Oberfläche ausgeht. Das Gesteinsprobenprogramm 2025 in der Kupfer-Zone, 500 Meter östlich des Trends Golden Stranger, ergab ausgezeichnete Gehalte von bis zu 37,2 % Kupfer, 1.400 g/t Silber und 2,42 g/t Gold.

Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, kommentierte: „Die Entdeckung dieser neuen Zone ist ein ermutigendes Ergebnis im Vorfeld unserer Explorationssaison 2026. Sie bekräftigt unser Vertrauen in das Konzessionsgebiet Golden Stranger und bestärkt es als ein epithermales Ziel hoher Priorität mit der Möglichkeit eines tiefliegenden, unentdeckten Porphyr-Systems. Wir sind begeistert, dieses Ziel weiterzuentwickeln und erwarten, weitere Updates im Verlauf der Saison 2026 zu geben.“

Nader Mostaghimi, VP Exploration von Hi-View, kommentierte: „Eine neue parallele Zone mit Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung dieses Kalibers zu entdecken, sagt uns, dass das System Golden Stranger ein potenziell größeres und strukturell komplexeres System ist als früher erkannt. Die Feldsaison 2026 wird sich darauf konzentrieren, diese beiden Zonen in Verbindung zu bringen und unser Verständnis für den vollen Umfang dieses Systems systematisch zu erweitern.“

Im Jahr 2025 führte Hi-View ein gezieltes Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet Golden Stranger aus, das magnetische Boden- und VLF-Untersuchungen (Very Low Frequency), eine IP-Untersuchung (induzierte Polarisation), Gesteinsproben, Bodenproben, erneute Protokollierung historischer Bohrkerne und geologische Kartierung umfasste. Das Unternehmen nahm 66 Gesteinsproben aus begrenztem exponiertem Gestein im Konzessionsgebiet und entdeckte eine neue bedeutende Mineralisierungszone aus mehreren Quarz- und Karbonat-Erzgängen mit starker Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung (Abbildung 1).