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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax mit trägem Handelsstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax praktisch unverändert bei 24.617 Punkten
    • Dax zuvor auf Tief seit fast drei Wochen gefallen
    • Schnäppchenkäufe stützen Dax, Auftrieb begrenzt
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax mit trägem Handelsstart
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst weitgehend behauptet. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten praktisch unverändert bei 24.617 Punkten. Tags zuvor war der Leitindex auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen abgetaucht und hatte die 21-Tage-Linie unterschritten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

    Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,2 Prozent auf 32.050 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent aufwärts.

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    "Der Dax bleibt auf Richtungssuche. Den initialen gestrigen Kursverlust haben offensichtlich einige Schnäppchenjäger zum Einstieg genutzt. Mit solchen Käufen ist der Dax aktuell nach unten ganz gut abgesichert. Nach oben haben zuletzt jedes Mal zügig Gewinnmitnahmen eingesetzt. Solange sich dieses Bild nicht ändert, wird sich für den deutschen Leitindex keine klare Richtung herauskristallisieren", kommentierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners./edh/stk





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