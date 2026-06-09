Dax mit trägem Handelsstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst weitgehend behauptet. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten praktisch unverändert bei 24.617 Punkten. Tags zuvor war der Leitindex auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen abgetaucht und hatte die 21-Tage-Linie unterschritten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,2 Prozent auf 32.050 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent aufwärts.