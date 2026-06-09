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    Huang hat es wieder getan

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    Nach Marvell-Mega-Move: Jetzt treibt der Nvidia-Boss diese Chip-Aktie an!

    Nach der positiven Erwähnung von Marvell hat sich Nvidia-CEO Jensen Huang jetzt auch positiv gegenüber Mitbewerber Qualcomm geäußert. Die Aktie springt an.

    Für Sie zusammengefasst
    Huang hat es wieder getan - Nach Marvell-Mega-Move: Jetzt treibt der Nvidia-Boss diese Chip-Aktie an!
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Halbleiter-Aktien: Auf die Panik folgt schon wieder die Gier!

    Die Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger gegenüber Halbleiter-Aktien währte nach dem brutalen Ausverkauf am vergangenen Freitag nur kurz. Schon zum Wochenauftakt war die Branche wieder gefragt, wie hohe Kursgewinne bei Intel, Micron und SanDisk demonstrierten.

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    Ein zunehmend wichtige Bedeutung für Kursbewegungen bei Einzelaktien scheint dabei das Urteil von Nvidia-CEO Jensen Huang zu spielen. Nachdem sich dieser vor ein paar Tagen positiv gegenüber Broadcom-Mitbewerber Marvell geäußert und vom nächsten "Billionen-Unternehmen" gesprochen hatte, explodierte die Aktie binnen kurzer Zeit um rund 50 Prozent.

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    Nach Marvell empfiehlt Huang jetzt Qualcomm zum Kauf

    Jetzt hat sich Huang erneut positiv zu einem heranwachsenden Konkurrenten geäußert. Er empfahl am Montag die Aktie von Qualcomm zum Kauf. Er verwies auf die anhaltend starke Performance des Unternehmens im Bereich mobiler Endgeräte (trotz Speicherkrise) und betonte, dass es Nvidia selbst in diesem Bereich an Kompetenzen fehlen würde – die aber auch nicht nötig wären, weil Qualcomm hier bereits einen "sehr guten" Job mache. Seine Aussage ergänzte er mit "Kaufen Sie deren Aktien".

    Die Unterstützung eines angesehenen Managers mit hoher Fachkompetenz genügte Anlegerinnen und Anleger, bei Qualcomm zuzugreifen, sodass die Aktie in der US-Nachbörse über drei Prozent zugelegte und diese Gewinne auch am Dienstagvormittag beibehalten hat.

    Rückenwind für die Aktie auch von Top-Analyst

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgte zum Wochenauftakt ein positiver Analystenkommentar der US-Großbank JP Morgan, welche die Qualcomm-Aktie vor dem Investorentag des Unternehmens am 24. Juni auf die "Positive Catalyst Watchliste" setzte.

    Analyst Samik Chatterjee, der laut des Vergleichsportals TipRanks für Wall-Street-Expertinnen und -Experten als einer der absoluten Top-Analysten gilt, behielt zwar seine neutrale Einschätzung bei, hob das Kursziel für die Aktie aber von 160 auf 265 US-Dollar kräftig an.

    Er rechnet damit, dass der angekündigte Einstieg von Qualcomm in das Datencenter-Geschäft auf den Säulen Halbleiterlösungen nach Kundenwunsch, Händler-CPU und KI-Beschleunigern ruhen und im Geschäftsjahr 2027 für Erlöse in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar sorgen werde. Diese könnten bis zum Geschäftsjahr 2031 schließlich auf bis zu 35 Milliarden US-Dollar anwachsen und damit signifikant zur Diversifizierung der stark vom Mobile-Markt abhängigen Geschäfte beitragen.

    Qualcomm

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    ISIN:US7475251036WKN:883121Indikator:SMA 50 Tage
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    Aktie trotz jüngster Verluste unverändert aussichtsreich

    Bis Anfang April verlief das Börsenjahr für Qualcomm enttäuschend mit Verlusten gegen den steilen Aufwärtstrend der Branche – zu groß war die Furcht der Anlegerinnen und Anleger, der Konzern könnte unter dem global schwachen Smartphone-Markt leiden – doch dann kam KI-Datencenter-Fantasie auf und die Aktie legte den Turbo ein. wO-Leserinnen und -Leser hatten die Chance, noch rechtzeitig mit an Bord zu sein!

    Inzwischen liegt eine kurzfristige Top-Bildung vor, nachdem sich die Aktie aber ausgependelt und ihren zuletzt überhitzten Aufwärtstrend etwas konsolidiert hat, könnte die Aufholjagd aber weitergehen, da es erst vor Kurzem in den gleitenden Durchschnitten zu einem Golden Cross und damit einem Kaufsignal gekommen ist.

    Fazit: Darf Huang so? Ja, zumindest fundamental!

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertungen steht für 2026 ein KGV von 20,2 zu Buche, das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und erst recht deutlich unter den Gewinnvielfachen von zuletzt noch dynamischeren Halbleiterwerten wie AMD, Intel oder Marvell.

    Während die geradezu euphorische Einschätzung von Nvidia-CEO Huang gegenüber Marvell auf fundamental fragilen Beinen steht, wirkt die Aktie von Qualcomm wie eine deutlich solidere Kaufempfehlung – dennoch stellt sich die Frage, inwiefern ein Firmenboss überhaupt zum Kauf anderer Aktien aufrufen (dürfen) sollte, zumal von Mitbewerbern. Erst recht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Nvidia in diesem Börsenjahr branchenintern bislang zu den Underperformern gehört.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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