Secunet Security Networks Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 09.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,67 % im Minus. Die Talfahrt der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 192,90€, mit einem Minus von -5,67 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Secunet Security Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,21 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,11 % gewonnen.

Während Secunet Security Networks deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %. Damit gehört Secunet Security Networks heute zu den auffälligeren Werten.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,83 % 1 Monat +5,35 % 3 Monate +4,21 % 1 Jahr -9,83 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 09.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

Nach den Verlusten zum Wochenauftakt dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst behaupten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen Rückgang um 0,1 Prozent auf …

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Thales notiert im Minus, mit -0,30 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,37 %. Palo Alto Networks legt um +0,22 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.