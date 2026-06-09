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    HMS Bergbau kündigt 50 Mio. € Anleihe für Wachstum an

    Mit einer neuen Anleihe über bis zu 50 Mio. Euro will HMS Bergbau AG ihr Wachstum im internationalen Rohstoffhandel vorantreiben und die jüngst gestartete Kohleproduktion stärken.

    HMS Bergbau kündigt 50 Mio. € Anleihe für Wachstum an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau AG plant eine Anleiheemission über bis zu 50 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 8,0 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und einer Laufzeit von 5 Jahren.
    • Die Anleihe soll in einer Preisspanne von 98 % bis 100 % begeben werden, der endgültige Preis wird am 17.06.2026 festgelegt.
    • Die Emission richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung; ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
    • Die Mittel aus der Emission sollen zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Finanzierung von Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel, insbesondere in China, Indien und der ASEAN-Region, verwendet werden.
    • HMS hat im ersten Halbjahr 2026 die Produktion in den eigenen Kohleminen in Botswana und Südafrika aufgenommen, die in der zweiten Jahreshälfte die Vollproduktion erreichen sollen.
    • Für 2026 erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. Euro und ein EBITDA von 55 Mio. Euro, wobei ein Großteil auf einmalige Bewertungseffekte zurückzuführen ist.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,55EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.


    HMS Bergbau

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    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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