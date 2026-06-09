Deutsche Bank Research hebt Givaudan auf 'Buy', Ziel 3300 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 3.367 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 30,83 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.331,43CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -12,68 %/+7,66 % bedeutet.