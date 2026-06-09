ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Givaudan auf 'Buy', Ziel 3300 Franken
- Deutsche Bank hebt Kursziel Givaudan auf 3300
- Aktien hochgestuft von Hold auf Buy bei Givaudan
- Analystin Boucher-Ferte betont solide Nachfrage
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 3.367 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 30,83 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.331,43CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -12,68 %/+7,66 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 3300 Euro