Fastmarkets schließt die CBAM-Preislücke mit täglichem Überblick über CO2-Importkosten

LONDON, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, eine führende rohstoffübergreifende Preisberichtsagentur (PRA), gab heute die Einführung von zwei neuen, täglich veröffentlichten CBAM-Preisbewertungen bekannt. Sie sollen eine der größten Herausforderungen bewältigen, vor denen Unternehmen stehen, die vom CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) der EU betroffen sind: fehlende Echtzeittransparenz hinsichtlich der CO2-Kosten zum Zeitpunkt des Handels.

Da CBAM von einer Berichtspflicht zu einer finanziellen Verpflichtung wird, wird es für betroffene Unternehmen entscheidend, ihr CO2-Kostenrisiko in Echtzeit zu steuern. Die neuen Preisbewertungen sollen dem Markt die nötige Transparenz geben, um dort handeln zu können, wo geschäftliche Entscheidungen getroffen werden.

Der CBAM Certificate Index und der CBAM Certificate Builder bieten dem Markt erstmals einen einheitlichen täglichen Einblick in die erwarteten Kosten für CBAM-Zertifikate. Damit erhalten Importeure und Exporteure die Möglichkeit, Preise zu kalkulieren, Beschaffungen zu planen und Risiken zu steuern, bevor die EU die offiziellen Zertifikatskosten bestätigt.

Nach dem derzeitigen CBAM-Rahmen werden die Zertifikatskosten erst nach jedem Berichtszeitraum bestätigt – 2026 vierteljährlich und ab 2027 wöchentlich –, sodass Unternehmen keine Klarheit über die CO2-Kosten haben, während Waren die Grenze passieren. Für Branchen wie Stahl, Aluminium und Zement schafft dies erhebliche Unsicherheit bei Preisgestaltung, Beschaffung und Risikomanagement. Die neuen Preisbewertungen von Fastmarkets sollen diese Lücke schließen.

Der CBAM Certificate Index, der täglich in €/tCO2e veröffentlicht wird, liefert eine vorausschauende Einschätzung der Zertifikatskosten am Ende des Berichtszeitraums. Er kombiniert die Werte versteigerter EU-Emissionsberechtigungen (European Union Allowances, EUA) mit Spot- und Terminpreisen für EUA und führt damit Primär- und Sekundärmarktdaten zu einer einzigen praktisch nutzbaren Benchmark zusammen. Mit fortschreitendem Berichtszeitraum und zunehmender Zahl abgeschlossener Auktionen bildet der Index immer stärker bereits feststehende Kosten ab und bietet damit einen genaueren Indikator als EUA-Terminpreise allein. Im ersten Quartal 2026 kam der Index dem endgültigen CBAM-Zertifikatspreis sehr nahe und zeigte damit, dass er die Ergebnisse trotz breiterer Marktvolatilität zuverlässig abbilden kann.