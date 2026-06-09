Alzheimer-Hammer: Lilly schickt Mini-Biotech um 553 % nach oben

Der Abschluss des Geschäfts steht weiterhin unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung gemäß den schwedischen Vorschriften für ausländische Direktinvestitionen. Lilly kauft hier nicht ein spätes Alzheimer-Asset, sondern sichert sich sehr früh ein oral einnehmbares Small-Molecule-Projekt gegen Amyloid-Ablagerungen. Das macht den Deal strategisch interessant, aber auch hochriskant.

Eli Lilly hat mit AlzeCure Pharma einen Kooperations- und Lizenzvertrag über potenziell mehr als 1 Milliarde US-Dollar für das Alzheimer-Projekt Alzstatin ACD680 von AlzeCure Pharma unterzeichnet. Das in Schweden börsennotierte, auf Alzheimer spezialisierte Unternehmen erhält von dem Pharmariesen eine Vorauszahlung von 10 Millionen US-Dollar. Laut einer Pressemitteilung vom Dienstag hat es zudem Anspruch auf Meilensteinzahlungen und gestaffelte Umsatzbeteiligungen im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Projekt befindet sich laut Reuters und AlzeCure noch in der präklinischen Entwicklung. Die 1 Milliarde US-Dollar ist also kein fixer Kaufpreis, sondern der mögliche Gesamtwert aus Entwicklungs- und kommerziellen Meilensteinen. Sicher ist zunächst nur die Vorauszahlung von 10 Millionen US-Dollar plus mögliche Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Prozentbereich auf spätere Umsätze.

ACD680 ist ein Gamma-Sekretase-Modulator. Der Wirkstoff soll die Produktion des toxischen Amyloid-beta-Proteins Aβ42 senken, das als Baustein der typischen Alzheimer-Plaques gilt. Gleichzeitig soll ACD680 die Bildung kürzerer Aβ-Varianten wie Aβ37 und Aβ38 erhöhen, die nach Darstellung von AlzeCure weniger aggregationsfreudig sind und die Plaquebildung begrenzen könnten.

Lilly ist mit Kisunla bereits im Alzheimer-Markt vertreten. Kisunla ist ein Antikörper gegen Amyloid-Plaques und wurde 2024 in den USA für frühe symptomatische Alzheimer-Erkrankung zugelassen. Lilly berichtete damals, dass Kisunla in der Phase-3-Studie den kognitiven und funktionellen Abbau bei bestimmten Patientengruppen um bis zu 35 Prozent verlangsamte.

ACD680 wäre strategisch eine andere Art von Alzheimer-Wette: Tablette statt Infusion, früherer Einsatz, potenziell auch ergänzend zu Antikörpern. AlzeCure argumentiert, dass ein Small-Molecule-Wirkstoff leichter oral verabreicht werden kann, kostengünstiger herzustellen ist und besser die Blut-Hirn-Schranke erreichen könnte als große biologische Therapien. Auf der Alzstatin-Seite schreibt das Unternehmen zudem, der Kandidat habe in vivo eine Reduktion toxischen Aβ42 von mehr als 50 Prozent gezeigt; das ist allerdings präklinisch und damit noch kein klinischer Wirksamkeitsnachweis beim Menschen.

Das ist weniger ein kurzfristiger Umsatztreiber für Lilly als ein strategischer Optionsschein auf die nächste Alzheimer-Therapiewelle. Für AlzeCure ist es dagegen ein Validierungsereignis: Ein globaler Pharmakonzern zahlt für ein präklinisches Projekt, das noch weit vom Markt entfernt ist. Genau darin liegt die Story: kleiner schwedischer Alzheimer-Spezialist, großer Lilly-Scheck, aber noch ein langer Weg bis zur Tablette gegen Plaques.

Die Aktie von AlzeCure ist am Dienstag (10:30 Uhr, MESZ) auf der Deutschen Börse Frankfurt 553,11 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 0,546 Euro.

Die Aktie von Eli Lilly ist am Dienstag (10:30 Uhr, MESZ) 0,80 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 1004,20 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion





Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar