Börsenstart Europa - 09.06. - CAC 40 stark +0,75 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.973,98 PKT und fällt um -0,25 %. Top-Werte: Schaeffler +3,17 %, flatexDEGIRO +1,51 %, DWS Group +1,35 % Flop-Werte: K+S -4,40 %, Salzgitter -3,38 %, Evonik Industries -2,72 %

Der DAX steht bei 24.663,78 PKT und gewinnt bisher +0,28 %. Top-Werte: Symrise +3,91 %, Infineon Technologies +2,68 %, Deutsche Bank +2,51 % Flop-Werte: BASF -1,56 %, SAP -1,41 %, Bayer -1,08 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:17) bei 4.063,65 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,68 %, SUESS MicroTec +2,23 %, Deutsche Telekom +0,98 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,19 %, Nordex -2,65 %, IONOS Group -2,22 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:16) bei 6.090,64 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,68 %, Deutsche Bank +2,51 %, Intesa Sanpaolo +2,32 %

Flop-Werte: BASF -1,56 %, SAP -1,41 %, Bayer -1,08 %

Der ATX steht bei 6.060,06 PKT und gewinnt bisher +0,74 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,32 %, Erste Group Bank +2,23 %, UNIQA Insurance Group +1,62 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,91 %, Lenzing -1,01 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,78 %

Der SMI steht bei 13.350,79 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Givaudan +5,40 %, UBS Group +1,92 %, Zurich Insurance Group +1,58 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,25 %, ABB -0,43 %, Novartis -0,41 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.239,18 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Societe Generale +2,10 %, Kering +1,97 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,94 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -1,12 %, Schneider Electric -0,25 %, Air Liquide -0,11 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.105,17 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,87 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,55 %, Essity Registered (B) +1,40 %

Flop-Werte: ABB -0,43 %, Tele2 (B) -0,32 %, AstraZeneca -0,17 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.900,00 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Viohalco +1,91 %, Public Power +1,39 %, Coca-Cola HBC +1,20 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,58 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,28 %