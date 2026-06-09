BASF-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Trotz des wegen der gesunkenen Nachfrage begünstigten generellen Abschwunges der europäischen Chemiebranche und des gestiegenen Exportdruckes aus China bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 65 auf 63 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die BASF-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 52 Euro erholen kann, wo sie zuletzt Ende Mai notierte.

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) erreichte nach dem Ende März 2026 im Bereich von 45 Euro gestarteten Höhenflug am 14.4.26 bei 55,05 Euro ein neues 12-Monatshoch. Danach gab der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 48,30 Euro nach.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 49 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 49 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000SJ9AKY8, wurde beim BASF-Aktienkurs von 48,30 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt.

Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 52 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,349 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,349 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA3Z5R9, wurde beim Aktienkurs von 48,30 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 52 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,76 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,632 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,632 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM9A5W8, wurde beim Aktienkurs von 48,30 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 52 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,93 Euro (+58 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.