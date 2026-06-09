Myriad Uranium Corp. im Zentrum eines Uran-Bullenmarktes. Gigantisches Potential durch Regierungs-Endowment, einem U.S. Department of Energy Report

Myriad Uranium Corp. (Symbol Frankfurt: C3Q/ WKN A3D1E0/ ISIN CA62857Y1097/ Symbol Canada: M). Im Rohstoffsektor entstehen die außergewöhnlichsten Renditen häufig dann, wenn ein Unternehmen von einem starken Rohstoffzyklus, einer strategisch bedeutsamen Jurisdiktion und einem Projekt mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial gleichzeitig profitiert. Genau an diesem Punkt befindet sich heute Myriad Uranium. Während die Welt in eine Phase rasant steigender Stromnachfrage eintritt, angetrieben durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und den globalen Wunsch nach größerer Energiesicherheit, entwickelt sich die Kernenergie erneut zu einer unverzichtbaren Säule der zukünftigen Energieversorgung. Regierungen in Nordamerika, Europa und Asien verlängern die Laufzeiten bestehender Reaktoren, planen neue Anlagen und bemühen sich zunehmend um den Aufbau sicherer, heimischer Uranlieferketten. Uran wandelt sich dadurch von einem Nischenrohstoff zu einem strategischen Gut von nationaler Bedeutung.

Myriad Uranium verfügt über eines der wohl größten Uran-Projekte in Wyoming, das Copper Mountain Projekt! Der US-Bundesstaat beherbergt die größten bislang bekannten Uran-Reserven der USA und steht deshalb zu Recht derzeit im Mittelpunkt der zunehmenden Investitionen in dem Sektor. Wyoming ist dazu heute schon der wichtigste aller US-Bundesstaaten in Sachen Produktion, befinden sich dort doch gleich fünf bereits in Produktion befindliche Uran-Minen, die unter dem Strich insgesamt 69 Prozent des in den USA gewonnen Urans produzieren. Entsprechend groß ist die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für den US-Bundesstaat sowie die Unterstützung und Förderung durch die Regierung. Ein ideales Umfeld also für neue Uran-Projekte wie Copper Mountain von Myriad Uranium. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Copper Mountain kein klassisches Greenfield-Explorationsprojekt darstellt. Vielmehr handelt es sich um einen historischen Uranbezirk, in den bereits erhebliche Mittel investiert wurden. Über 2.000 historische Bohrungen sowie inflationsbereinigt rund 117 Millionen CAN$ an früheren Explorations- und Entwicklungsinvestitionen durch Union Pacifics Rocky Mountain Energy Division bilden heute eine außergewöhnlich wertvolle Datenbasis. Diese Vorarbeiten würden in der heutigen Zeit hunderte Millionen Dollar kosten und viele Jahre Entwicklungsarbeit erfordern.