Am Freitag an der Wall Street der Abverkauf vor allem von KI-Aktien, gestern die Erholung vor allem von KI-Aktien - ist damit wieder alles gut? Ein Blick in Muster der Börsengeschichte zeigt: sehr unwahrscheinlich! Denn ein massiver Anstieg der Volatilität - wie am Freitag gesehen (VIX +40%) - zeigt an, dass die Nervosität nicht so schnell wieder entweicht. Vor allem der gigantische Börsengang am Freitag von SpaceX wirft seine Schatten voraus - und entzieht anderen Aktien Liquidität. Davon dürften vor allem die KI-Aktien betroffen sein - das hat der Freitag bereits gezeigt. Heute zunächst ein positiver Handelsstart - der Kospi in Korea mit +8%..

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Das Video "Wall Street: Aktien-Korrektur schon vorbei? Das spricht dagegen!" seehen Sie hier..