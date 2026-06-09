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    Wall Street: Aktien-Korrektur schon vorbei? Das spricht dagegen!

    Ein Blick in Muster der Börsengeschichte zeigt: sehr unwahrscheinlich! Denn ein massiver Anstieg der Volatilität - wie am Freitag gesehen (VIX +40%) - zeigt an, dass die Nervosität nicht so schnell wieder entweicht.

    Am Freitag an der Wall Street der Abverkauf vor allem von KI-Aktien, gestern die Erholung vor allem von KI-Aktien - ist damit wieder alles gut? Ein Blick in Muster der Börsengeschichte zeigt: sehr unwahrscheinlich! Denn ein massiver Anstieg der Volatilität - wie am Freitag gesehen (VIX +40%) - zeigt an, dass die Nervosität nicht so schnell wieder entweicht. Vor allem der gigantische Börsengang am Freitag von SpaceX wirft seine Schatten voraus - und entzieht anderen Aktien Liquidität. Davon dürften vor allem die KI-Aktien betroffen sein - das hat der Freitag bereits gezeigt. Heute zunächst ein positiver Handelsstart - der Kospi in Korea mit +8%..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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