Chip-Aktien auf Rebound-Kurs
Jensen Huang sagt "Kaufgelegenheit" und SK Hynix schießt zweistellig hoch
Die KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort – und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.
- Jensen Huangs Aussage löst Rallye der KI-Aktien
- Nvidia und SK Hynix entwickeln KI-Speicher gemeinsam
- Wall Street und Micron treiben Technologierallye an
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Die KI-Chipaktien haben ihren jüngsten Kurseinbruch binnen weniger Handelstage fast vollständig wettgemacht. Angeführt wird das Comeback vom südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix, der am Dienstag im asiatischen Handel um fast 16 Prozent zulegte. Auch die Aktie von Branchenprimus Samsung erholte sich spürbar und gewinnt rund sechs Prozent, nachdem er zu Wochenbeginn noch 18 Prozent im Minus lag.
Der entscheidende Impuls kam von Nvidia-Chef Jensen Huang. Er nutzte einen Auftritt vor Journalisten am Montag für eine klare Ansage: "Wir stehen erst ganz am Anfang. Was auch immer auf dem Aktienmarkt passiert ist: Sie sollten sehr glücklich sein, denn jetzt können Sie mit Rabatt einkaufen." Anleger folgen Huang seit Jahren fast reflexartig – und diesmal war es nicht anders.
Nvidia und SK Hynix haben zeitgleich eine mehrjährige Kooperation bekanntgegeben. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam künftige Generationen von KI-Speicherchips entwickeln und fertigen. Konkret geht es um Speicher für Nvidias künftigen Hochleistungsbeschleuniger Vera Rubin sowie um Anwendungen in KI-Infrastruktur und physischer KI. Für SK Hynix ist das ein strategischer Vorteil gegenüber Samsung im hart umkämpften Markt für Hochleistungsspeicher.
Rückenwind kommt auch aus den USA. An der Wall Street hatten Technologietitel am Montagabend die Erholung angeführt: Der S&P 500 schloss knapp im Plus, die Nasdaq legte rund 0,9 Prozent zu. Besonders deutlich fiel das Comeback bei Micron aus, dessen Aktie nach einem 13-prozentigen Einbruch am Freitag mit einem Kursplus von 10 Prozent in die neue Woche startete. Vorbörslich ging es für Micron am Dienstag weiter aufwärts.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion