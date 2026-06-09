Jensen Huang sagt "Kaufgelegenheit" und SK Hynix schießt zweistellig hoch

Die KI-Chipaktien haben ihren jüngsten Kurseinbruch binnen weniger Handelstage fast vollständig wettgemacht. Angeführt wird das Comeback vom südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix, der am Dienstag im asiatischen Handel um fast 16 Prozent zulegte. Auch die Aktie von Branchenprimus Samsung erholte sich spürbar und gewinnt rund sechs Prozent, nachdem er zu Wochenbeginn noch 18 Prozent im Minus lag.

Der entscheidende Impuls kam von Nvidia-Chef Jensen Huang. Er nutzte einen Auftritt vor Journalisten am Montag für eine klare Ansage: "Wir stehen erst ganz am Anfang. Was auch immer auf dem Aktienmarkt passiert ist: Sie sollten sehr glücklich sein, denn jetzt können Sie mit Rabatt einkaufen." Anleger folgen Huang seit Jahren fast reflexartig – und diesmal war es nicht anders.