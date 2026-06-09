Leichte Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gesunkene Ölpreise etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 125,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,06 Prozent.

Die am Vormittag gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse etwas. Nachdem der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe am Montag beendet haben, entspannte sich auch die Lage am Ölmarkt. So wurden Inflationserwartungen nicht weiter angeheizt. Diese waren seit Kriegsbeginn Ende Februar deutlich gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte daher an diesem Donnerstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben.