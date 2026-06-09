Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August

vonHS schrieb 18.05.26, 09:43

Im kostenlosen Newsletter RENDITE TRENDS vom 18.05.2026 - 09:16 (= Quellenangabe mangels Internetlink) geht es um unsere Jenoptik:



Jenoptik: Das Comeback der deutschen Tech-Hoffnung?



Liebe Leserinnen, liebe Leser,



die Börse liebt Geschichten über Wiederauferstehungen. Und genau daran erinnert derzeit die Entwicklung der Aktie von Jenoptik. Noch vor wenigen Quartalen galt der Technologiekonzern aus Jena vielen Investoren als solide, aber etwas langweilige Industrieperle. Inzwischen hat sich das Bild dramatisch gewandelt: Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt und zählt plötzlich zu den heißesten Werten im MDAX. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?



Vom DDR-Kombinat zum Hightech-Spezialisten



Jenoptik ist längst mehr als nur ein traditionsreicher Optikhersteller aus Thüringen. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Photonik- und Halbleiterzulieferer mit hoher technologischer Eintrittsbarriere entwickelt. Vereinfacht gesagt liefert das Unternehmen Präzisionsoptik, Lasertechnik, Messtechnik und Automatisierungslösungen – unter anderem für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Verkehrstechnik und Verteidigungsanwendungen.



Besonders spannend ist die Rolle im Chipsektor. Jenoptik liefert Komponenten und Systeme für die Halbleiterausrüstungsindustrie und profitiert damit indirekt vom weltweiten KI- und Rechenzentrumsboom.



Der unsichtbare Gigant in der Lieferkette



In der Welt der Mikrochips ist Jenoptik ein unverzichtbarer Partner für die Großen der Branche, allen voran ASML. Wenn die Tech-Giganten dieser Welt nach immer kleineren und leistungsfähigeren Chips dürsten, ist Jenoptik derjenige, der die physikalischen Grenzen des Lichts austestet, um diese Fertigung überhaupt zu ermöglichen. Diese tiefe Integration in die globale Halbleiter-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen „Burggraben“, von dem andere Maschinenbauer nur träumen können. Man ist kein austauschbarer Zulieferer, sondern technologischer Co-Entwickler.



Die Zahlen: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Qualität



Das erste Quartal 2026 zeigte eindrucksvoll, warum Anleger derzeit wieder genauer hinschauen. Zwar lag der Umsatz mit 241,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig explodierte jedoch der Auftragseingang förmlich: plus 74 % auf 356,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.



Noch wichtiger: Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBIT) sprang um rund 53% auf 25,9 Millionen Euro, während der Nettogewinn sogar um mehr als 80% auf 16,8 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 18,4%.



Bemerkenswert ist dabei die Qualität des Wachstums. Der Umsatz steigt derzeit nicht explosionsartig, aber Jenoptik verdient mit jedem Euro Geschäft deutlich mehr Geld. Genau diese Entwicklung lieben Investoren an der Börse besonders.



Warum die Aktie plötzlich durch die Decke geht



Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen. Erstens überraschte der Auftragseingang die Analysten massiv positiv. Teilweise lagen die Bestellungen rund 30% über den Markterwartungen.



Zweitens profitiert Jenoptik von einem regelrechten KI- und Halbleiterhype. Anleger suchen europaweit nach Unternehmen, die indirekt vom globalen Ausbau von Rechenzentren und Chipfabriken profitieren. Jenoptik erfüllt genau dieses Profil – allerdings mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung als viele internationale Konkurrenten. Dadurch wirken positive Nachrichten besonders stark auf den Kurs.



Drittens honoriert der Markt die strategische Fokussierung. Das Unternehmen hat margenschwächere Bereiche zurückgedrängt und konzentriert sich zunehmend auf wachstumsstarke Hochtechnologie-Anwendungen.



Viel Potenzial, aber auch hohe Erwartungen



Für 2026 erwartet Jenoptik weiterhin Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21%. Die Richtung stimmt also eindeutig.



Die langfristigen Treiber wirken ebenfalls attraktiv: KI-Infrastruktur, optische Datenkommunikation, industrielle Automatisierung und moderne Messtechnik dürften in den kommenden Jahren hohe Investitionen auslösen. Gleichzeitig eröffnet die zunehmende Bedeutung europäischer Technologie- und Verteidigungsautonomie zusätzliche Chancen.

Allerdings ist inzwischen viel Optimismus im Kurs eingepreist. In den letzten 13 Monaten haben sich die Papiere verdreifacht. Damit wird die Aktie mittlerweile mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt. Sollte sich die Dynamik im Halbleitergeschäft abschwächen oder Großaufträge ausbleiben, könnte die Euphorie schnell abkühlen.



Genau darin liegt derzeit der spannende Balanceakt bei Jenoptik: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr – doch die Börse verlangt inzwischen nahezu Perfektion.



Herzliche Grüße

Rene König



Redaktionsschluss: 17.05.2026 um 07 Uhr [/s]