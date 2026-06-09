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    Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August

    Für Sie zusammengefasst
    • Dominic Dorfner übernimmt Jenoptik ab 1. August
    • Aufsichtsrat bestellte Dorfner für drei Jahre
    • Jenoptik als MDax-Unternehmen informiert aus Jena
    Neuer Jenoptik-Chef startet bereits Anfang August
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Vorstandschef von Jenoptik tritt sein Mandat bereits Anfang August an. Dominic Dorfner werde den Technologiekonzern ab 1. August führen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Dorfner wurde Ende März vom Aufsichtsrat für drei Jahre bestellt. Damals hatte Jenoptik angekündigt, dass er spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen werde./err/stk

    Jenoptik

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 32.050 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -34,63 %/+5,95 % bedeutet.





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