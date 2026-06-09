Verbio Aktie deutlicher Kursrutsch - 09.06.2026

Die Verbio Aktie notiert aktuell bei 35,24€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,05 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,63 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um -11,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verbio +76,73 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,82 % 1 Monat +8,48 % 3 Monate +29,63 % 1 Jahr +287,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 09.06.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio-Aktie: Der Kursrückgang von rund 5–6% bei geringem Handelsvolumen wird diskutiert; Begründungen werden gesucht. Ölpreisanstiege durch Iran-Konflikte werden als maßgeblicher Treiber gesehen, mit erwarteter Korrelation zum Kurs. Zudem wird MDAX-Aufnahme/Indexrotation und potenzielle ETF-Käufe diskutiert. Fundamentale Perspektiven: geplante Bitterfeld-Anlage als Wachstums-/Kapazitätspotenzial; Umfeld durch THG-Preise wird erwähnt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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