Alphabet sammelt 85 Mrd. Dollar ein – was KI-Anleger jetzt wissen müssen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Alphabets Kapitalerhöhung von 85 Milliarden Dollar widerlegt eine der zentralen Annahmen der KI-Revolution: dass die großen Cloud-Konzerne ihre KI-Infrastruktur aus dem laufenden Cashflow finanzieren können.

In der vergangenen Woche schloss Google-Mutterkonzern Alphabet die größte Aktien-Zweitplatzierung der Börsengeschichte ab – 5 Milliarden Dollar mehr als geplant, so groß war die Nachfrage. Berkshire Hathaway beteiligte sich mit 10 Milliarden Dollar. Alphabet gilt als eine der größten Cash-Maschinen der Welt. Trotzdem geht das Unternehmen an den Kapitalmarkt. Das ist kein Einzelfall – es ist ein strukturelles Signal.

Die Cashflow-These ist widerlegt

Bislang hieß es in der Branche: Google, Amazon, Microsoft finanzieren die KI-Revolution aus dem eigenen Cashflow – kein Verwässerungsrisiko, keine Kapitalmarktabhängigkeit. Alphabets Transaktion räumt damit auf. Selbst das Unternehmen, dem das Geld buchstäblich aus den Ohren quillt, benötigt externes Kapital für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren. Die Maßstäbe der KI-Infrastruktur haben eine Größenordnung erreicht, die selbst für die cashreichsten Konzerne der Welt externe Finanzierung erfordert.

Die logische Konsequenz: Amazon und Microsoft dürften folgen. Beide sind Hyperscaler mit ähnlichem Infrastrukturbedarf.

Warum das Nvidia und Palo Alto Networks unter Druck setzt

Wenn Hyperscaler Kapital aufnehmen, kommt es irgendwoher. Fondsmanager, die an solchen Transaktionen teilnehmen wollen, schaffen Platz im Portfolio. Die naheliegendste Quelle sind die bisherigen Highflyer: Nvidia, Palo Alto Networks, andere KI-Gewinner. Das ist keine Frage der Fundamentaldaten – es ist schlichte Portfoliomechanik.

Parallel steht der SpaceX-IPO an: 75 Milliarden Dollar, der größte Börsengang der Geschichte. CEO Elon Musk legt den Ausgabepreis auf 135 US-Dollar fest und gibt nur 4 Prozent der Aktien aus – eine extreme Salamitaktik. In den kommenden sechs Monaten werden insgesamt 40 Prozent aller SpaceX-Aktien über die Börse handelbar. Alle zwei bis drei Wochen kommt neues Angebot auf den Markt, das Anlegerkapital anlocken muss. Danach folgen Anthropic und OpenAI, beide mit geschätzten Bewertungen nahe einer Billion Dollar.

Haben Sie diesen Verkaufsdruck bereits in Ihrem Portfolio gespürt – oder halten Sie Ihre KI-Positionen bislang stabil? Kommentieren Sie gerne unten.

Das Dot-Com-Argument

Die Internetrallye im Jahr 2000 endete nicht, weil Anleger den Glauben ans Internet verloren. Sie endete, weil so viele Unternehmen an die Börse kamen, dass das verfügbare Kapital nicht mehr ausreichte, sie alle zu kaufen. Die strukturelle Parallele zum Sommer 2026 ist nicht zu übersehen: Damals Internet-IPOs, heute Hyperscaler-Kapitalerhöhungen kombiniert mit Mega-Börsengängen.

Das ist kein Argument gegen KI-Aktien als Langfristinvestment. Es ist ein Argument für nüchterne Positionierung in den kommenden Monaten. Wer hochgewichtet in den bekannten KI-Gewinnern sitzt, sollte prüfen, ob das aktuelle Kursniveau für Teilgewinnmitnahmen günstiger ist als ein späterer Zeitpunkt unter anhaltendem Verkaufsdruck.

Ich habe in meinem eigenen Portfolio in der vergangenen Woche Positionen in Nvidia und Palo Alto Networks reduziert und die Cashquote auf 19 Prozent erhöht – nicht weil ich an den Unternehmen zweifle, sondern weil der Markt in den kommenden Wochen mit der Absorption einer Welle neuer Angebote beschäftigt sein wird. Günstigere Einstiegsniveaus könnten folgen.

Sehen Sie das anders – oder teilen Sie die Einschätzung, dass der Sommer strukturell schwierig wird für KI-Aktien? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.