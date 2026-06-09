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    IT-Riese vor Umbruch

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    500.000 KI-Agenten? TCS-Chef warnt vor Job-Wende

    TCS stellt die IT-Welt auf den Kopf: Bald könnten KI-Agenten neben Hunderttausenden Mitarbeitern arbeiten – die Aktie reagiert nervös.

    Für Sie zusammengefasst
    IT-Riese vor Umbruch - 500.000 KI-Agenten? TCS-Chef warnt vor Job-Wende
    Foto: OpenAI

    Der Vorsitzende von Tata Consultancy Services Natarajan Chandrasekaran erklärte am Dienstag auf der Jahreshauptversammlung, dass der indische Software-Dienstleistungsexporteur, dass IT-Unternehmen künftig eine gleiche Anzahl von Mitarbeitern und KI-Agenten in ihrer Belegschaft haben werden. TCS plant keine Entlassungen, wird aber die Neueinstellungen verlangsamen, sagte er. Im vergangenen Juli hatte das Unternehmen bereits über 12.000 Stellen abgebaut. 

    Er sagte: "Wenn das Unternehmen eine halbe Million Mitarbeiter hat, ist der Tag nicht mehr fern, an dem das Unternehmen eine halbe Million KI-Agenten haben wird… Die Mitarbeiter des Unternehmens und die KI-Agenten werden zusammenarbeiten, und das wird die Zukunft sein." Indiens 315 Milliarden US-Dollar schwerer IT-Sektor kämpft mit der Sorge der Investoren, dass KI sein traditionelles, arbeitsintensives Geschäftsmodell stören könnte.

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    Chandrasekaran sagte, der zunehmende Einsatz von KI-Agenten werde die Zahl der von TCS und der gesamten IT-Branche eingestellten Mitarbeiter reduzieren, da einige Aufgaben, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, automatisiert würden. Gleichzeitig sagte er, dass sich neue Rollen und Möglichkeiten ergeben würden, wenn sich Unternehmen an KI-gesteuerte Arbeitsweisen anpassen.

    Er ergänzte: "Ein Teil der Arbeit wird von KI-Agenten übernommen werden. Das wird der Charakter des Übergangs sein, den wir nicht nur als Unternehmen, als Branche und als Land durchlaufen müssen." TCS bereitet den Markt auf ein neues Geschäftsmodell vor – weg vom reinen Kopfzahl-Wachstum, hin zu Mensch-plus-KI-Agenten. Für einen indischen IT-Outsourcer ist das heikel, weil der Sektor jahrzehntelang genau vom Skalieren großer Belegschaften gelebt hat.

    Chandrasekarans Aussage fiel auf der 31. Jahreshauptversammlung von TCS am 9. Juni 2026. Laut Reuters sagte er, TCS könne künftig bei rund einer halben Million Beschäftigten auch rund eine halbe Million KI-Agenten einsetzen. Gleichzeitig betonte er, TCS plane keine weiteren Stellenstreichungen, werde aber die Neueinstellungen verlangsamen, weil bestimmte Aufgaben automatisiert würden.

    Der Hintergrund ist massiv: TCS hatte Ende März 2026 noch 584.519 Beschäftigte. Im Geschäftsjahr 2026 sank die Mitarbeiterzahl um 23.460, nachdem TCS im Juli 2025 bereits den Abbau von rund 12.200 Stellen angekündigt hatte. Offiziell betraf das vor allem mittlere und höhere Managementebenen. TCS versucht die KI-Story aber nicht nur als Sparprogramm zu verkaufen. Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen annualisierten KI-Umsatz von mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem verweist TCS auf 69 Millionen Lernstunden, 5,2 Millionen erworbene Kompetenzen und mehr als 270.000 Beschäftigte mit höherer Kompetenz in KI/ML.

    Brisant ist die Aussage vor allem für den gesamten indischen IT-Sektor. Reuters beziffert diesen auf rund 315 Milliarden US-Dollar. Das klassische Modell von TCS, Infosys, Wipro und anderen basiert darauf, große Teams für Softwareentwicklung, Wartung, Testing, Support und Prozessdienstleistungen bereitzustellen. Genau diese arbeitsintensiven Bereiche könnten durch KI-Agenten unter Druck geraten. Die Börse reagiert auf diese Sorge bereits nervös. Am 3. Juni 2026 fielen indische IT-Aktien laut Reuters so stark wie seit 4 Monaten nicht mehr. TCS brach zeitweise um 9 Prozent ein. Auslöser waren erneut Ängste, dass KI das traditionelle Outsourcing-Geschäft schwächen könnte.

    Die Aktie von Tata Consultancy Services ist am Dienstag (11:25 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,13 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 2151,45 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Tata Consultancy Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 2.151INR auf Bombay (08. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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