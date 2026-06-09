Symrise - Aktie zieht deutlich an - 09.06.2026

Die Symrise Aktie notiert aktuell bei 79,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,86 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Symrise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,58€, mit einem Plus von +5,10 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Symrise investiert war, konnte einen Gewinn von +6,81 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Symrise Aktie damit um +2,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Symrise eine positive Entwicklung von +9,80 % erlebt.

Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,10 % 1 Monat +3,54 % 3 Monate +6,81 % 1 Jahr -26,82 %

Informationen zur Symrise Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:14 Uhr

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,12 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal auf 3 Prozent, wie er am Montag in …

So schlagen sich die Wettbewerber von Symrise

Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,64 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +2,54 %.

Symrise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.