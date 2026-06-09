Infineon Technologies Aktie klettert deutlich - 09.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,89 % auf 81,13€ zulegen. Das sind +3,04 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +4,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,13€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Infineon Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +102,69 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -2,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +109,41 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,15 % 1 Monat +27,15 % 3 Monate +102,69 % 1 Jahr +121,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Infineon. Diskussionen drehen sich um die jüngste Aufwärtsbewegung und den anschließenden Rücksetzer: Rekordhoch um ca. 88 Euro, binnen Tagen ca. 16% im Minus. Insiderverkäufe des CFO werden als potenzielles Signal diskutiert. Zugleich wird die langfristige Fundamentaldimension betont: Elektrifizierung, Leistungselektronik und Industriebedarf dürften Infineon auf Jahre hinweg stützen; kurzfristige Zyklen bleiben unsicher.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,00 Mrd. € wert.

Anleger nutzen die gedrückten Kurse im globalen Halbleitersektor direkt wieder zum Einstieg. Am vergangenen Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, die dann am Montag in Asien ankam. Doch noch am …

Nach den Verlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagvormittag relativ träge und ohne klare Richtung präsentiert. Der Dax legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 24.665 Punkte zu. Tags zuvor war der Leitindex auf den …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,14 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,67 %. ON Semiconductor legt um +1,60 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,27 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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