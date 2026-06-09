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Infineon Technologies Aktie klettert deutlich - 09.06.2026
Am 09.06.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +3,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.
Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.
Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026
Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,89 % auf 81,13€ zulegen. Das sind +3,04 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +4,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,13€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Infineon Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +102,69 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -2,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +109,41 %.
Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,15 %
|1 Monat
|+27,15 %
|3 Monate
|+102,69 %
|1 Jahr
|+121,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Infineon. Diskussionen drehen sich um die jüngste Aufwärtsbewegung und den anschließenden Rücksetzer: Rekordhoch um ca. 88 Euro, binnen Tagen ca. 16% im Minus. Insiderverkäufe des CFO werden als potenzielles Signal diskutiert. Zugleich wird die langfristige Fundamentaldimension betont: Elektrifizierung, Leistungselektronik und Industriebedarf dürften Infineon auf Jahre hinweg stützen; kurzfristige Zyklen bleiben unsicher.
Zur Infineon Technologies Diskussion
Informationen zur Infineon Technologies Aktie
Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,00 Mrd. € wert.
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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.