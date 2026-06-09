SK hynix Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +8,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SK hynix Aktie. Nach einem Plus von +11,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.275,00€, mit einem Plus von +8,97 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +160,87 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -5,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SK hynix +147,06 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat +11,01 % 3 Monate +160,87 % 1 Jahr +147,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es darum, ob SK hynix nach 70%-Margen und KI-Nachfrage fair bewertet bleibt oder Kursrücksetzer durch Überkapazitäten, Investitionskosten und zyklische Nachfrage drohen. Sicherheits-/Regulierungsrisiken (Brand/HF-Gas) und geopolitische Risiken belasten Fundamentals; manche sehen im niedrigen KGV ein Rebound-Signal, andere rechnen weiter mit Druck.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 905,06 Mrd. € wert.

Die KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort – und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,49 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,69 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,69 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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