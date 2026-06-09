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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +4,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Wie hat sich die Micron Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +4,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +8,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 857,20, mit einem Plus von +4,49 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +171,34 % bei Micron Technology.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -4,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +240,80 % gewonnen.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,15 %
    1 Monat +27,30 %
    3 Monate +171,34 %
    1 Jahr +787,50 %
    Stand: 09.06.2026, 11:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron: Kursrücksetzer und hohe Volatilität, der Kurs pendelt um rund 800 EUR (Tagesspannen ca. 752–835 EUR). Diskussionen drehen sich primär um Bewertung vs. Fundamentales: eine KGV-Debatte (ca. 17) im Vergleich zu niedrigeren Werten und die Rolle der Speicherpreise bzw. zyklischer Nachfrage für den Kurs. Einige sehen Einstiegschancen nach dem Rückschlag, andere warnen vor weiteren Abwärtsrisiken; KI-Nachfrage bleibt treibende potentielle Kraft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 965,79 Mrd. € wert.

    Halbleiterwerte global weiter auf Erholungskurs


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,69 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,42 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +4,03 %
    -4,15 %
    +27,30 %
    +171,34 %
    +787,50 %
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    +1.181,20 %
    +7.645,45 %
    +5.531,43 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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