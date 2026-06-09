Micron Technology Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +4,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +8,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 857,20€, mit einem Plus von +4,49 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +171,34 % bei Micron Technology.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -4,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +240,80 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,15 % 1 Monat +27,30 % 3 Monate +171,34 % 1 Jahr +787,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron: Kursrücksetzer und hohe Volatilität, der Kurs pendelt um rund 800 EUR (Tagesspannen ca. 752–835 EUR). Diskussionen drehen sich primär um Bewertung vs. Fundamentales: eine KGV-Debatte (ca. 17) im Vergleich zu niedrigeren Werten und die Rolle der Speicherpreise bzw. zyklischer Nachfrage für den Kurs. Einige sehen Einstiegschancen nach dem Rückschlag, andere warnen vor weiteren Abwärtsrisiken; KI-Nachfrage bleibt treibende potentielle Kraft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 965,79 Mrd. € wert.

Anleger nutzen die gedrückten Kurse im globalen Halbleitersektor direkt wieder zum Einstieg. Am vergangenen Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, die dann am Montag in Asien ankam. Doch noch am …

Die KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort – und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,69 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,42 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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