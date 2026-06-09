NEL ASA Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 09.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die NEL ASA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,32 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,73 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +48,15 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NEL ASA um +48,07 % gewonnen.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,02 % 1 Monat +3,90 % 3 Monate +48,15 % 1 Jahr +36,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von NEL: jünglicher Rebound (+8%), starke Volatilität und Chancen zum Nachkauf; die Einigung mit Iwatani (ca. 7–7,5 Mio. USD) ohne Rückstellungen belastet Q2, Cashbestand knapp 1.440 Mio. NOK minus ~80 Mio. NOK; Diskussionen zu Projektrisiken, fehlenden FID‑Signalen, möglichen Aufträgen und langfristigem H2‑Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NEL ASA eingestellt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 475,24 Mio. € wert.

Die Treibhausgaseinsparungen in Deutschland stagnierten laut der Denkfabrik Agora Energiewende im Jahr 2025, da die Emissionen lediglich um 1,5 % auf 640 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent sanken. Zwar würden erneuerbare Energien bereits 55,3 % des …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +0,27 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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